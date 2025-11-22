La Aerocivil de Colombia dice que está tomando medidas tras "aviso de seguridad sobre zona aérea cerca de Venezuela"

La Aeronáutica Civil de Colombia informó en una nota de prensa que está tomando medidas tras el aviso de seguridad, emitido por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), sobre “zona aérea cerca de Venezuela”

La Aeronáutica recordó que el viernes la FAA advirtió sobre potenciales riesgos en el espacio aéreo comprendido dentro del Área de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía (SVZM), “específicamente debido al deterioro de las condiciones de seguridad y al incremento de la actividad militar en la región”.

VEA TAMBIÉN La FAA de EE. UU. emite alerta de amenazas para las aeronaves a cualquier altitud en la región de información de vuelo de Maiquetía en Venezuela o

La entidad colombiana indicó que ha solicitado, “con carácter urgente”, a todos los operadores aéreos comerciales que utilizan esta región, la presentación de un análisis interno exhaustivo sobre el impacto directo y las implicaciones del aviso de la FAA “en sus rutas y operaciones actuales”.

También solicitó “la descripción simplificada de las medidas operacionales y comerciales adoptadas, incluyendo la definición de rutas alternativas y los procedimientos de seguridad reforzados”.

La Aerocivil además requirió “la confirmación formal de que se respetará el período de aviso previo de 72 horas requerido por la FAA para cualquier ajuste o modificación en los itinerarios afectados”

Pidió, además, que se reporte “de manera inmediata cualquier incidente de seguridad o incidente observado o experimentado dentro del espacio aéreo afectado tanto a la Aeronáutica Civil como a la FAA a través de los canales oficiales establecidos”.

La entidad, a su vez, reafirmó que “la seguridad aérea es un principio intangible y no negociable”.

“Estamos trabajando en estrecha colaboración con las aerolíneas para asegurar que, mientras se gestionan las implicaciones de este aviso internacional, se mantenga el máximo estándar de protección y mitigación de riesgos para todos los pasajeros: las tripulaciones”, mencionó.

La FAA emitió, el viernes, una alerta de amenazas para las aeronaves a cualquier altitud en la región de información de vuelo de Maiquetía en Venezuela.

VEA TAMBIÉN Aviones de guerra F35 y B52 vuelan en el Caribe a pocos días de que el Cartel de los Soles sea declarado terrorista por EE.UU. o

La advertencia, que se refiere específicamente a la Región de Información de Vuelo Maiquetía (SVZM), abarca gran parte del espacio aéreo venezolano y señala riesgos para aeronaves en todas las fases de vuelo debido a maniobras militares y condiciones inestables.