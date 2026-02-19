NTN24
Jefe del Comando Sur

"Debe ser muy difícil de aceptar para ellos": análisis sobre reunión de jefe del Comando Sur con Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello

febrero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El jefe del Comando Sur de EE. UU. se reunió con Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino durante visita a Venezuela

La reciente visita a Caracas del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, y del Subsecretario de Guerra, Joseph M. Humire, ha generado diversas interpretaciones sobre el futuro político de Venezuela.

Al respecto, Vladimiro Mujica, académico y presidente de Venamérica, ofreció su análisis sobre esta visita en el informativo de NTN24.

Según Mujica, la presencia de estos altos funcionarios estadounidenses representa "la estabilización del control de los Estados Unidos" en una situación que calificó de "muy delicada".

El académico destacó que tanto Donovan como Humire "estuvieron profundamente involucrados en la extracción de Nicolás Maduro y en todo lo que tiene que ver con el fijar posición del gobierno de Trump en materia de Venezuela".

o

Asimismo, caracterizó el encuentro como "surrealista" al tratarse de dos figuras clave que ahora se reúnen "con lo que queda del gobierno descabezado de Nicolás Maduro". Sin embargo, reconoció que esto responde a "la política real" donde "se está imponiendo la visión de los Estados Unidos".

Mujica señaló que "a pesar de todas sus declaraciones públicas de Delcy y Diosdado diciendo que estaban dispuestos a resistir hasta la muerte", no tuvieron otra opción que "atender de una manera que debe ser muy difícil de aceptar para ellos la presencia de estos dos líderes del Departamento de Guerra de los Estados Unidos".

Y enfatizó la importancia de que esta visita "realmente desactive todos los intentos de represión" y "culmine con la libertad de los presos políticos", un aspecto que consideró "un capítulo no cumplido por el gobierno tutelado" y "extremadamente importante".

Entretanto, destacó que este encuentro debe "abrir la puerta" para los tres pasos de la transición señalados por el Secretario de Estado Marco Rubio: "Estabilización del país, recuperación de la economía y transición hacia la democracia".

