Fuerza Aérea de Colombia confirma que en el avión que se accidentó en Putumayo viajaban 125 personas: decenas de heridos han sido rescatados

Este lunes en horas de la tarde se dieron a conocer los primeros datos del grave accidente de un avión militar en el departamento de Putumayo, Colombia.

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A través de un video, el general Carlos Fernando Silva, comandante de la Fuerza Aérea de Colombia, precisó que la aeronave tenía "125 ocupantes: 114 pasajeros, 11 tripulantes".

"Quiero informarle a la opinión pública que lamentablemente tuvimos un accidente aéreo a las 09:50 a.m. (hora Colombia) en Puerto Leguízamo, Putumayo. Fue un Hércules C-130, matrícula 10-16", mencionó Silva.

"En este momento sabemos que hay 48 heridos que ya han sido rescatados, es una cifra preliminar, todos ellos están en centros asistenciales en Puerto Leguízamo... Tan pronto despegó la aeronave sufrió algún problema y se precipitó a tierra a unos dos km del aeropuerto", agregó.

Puerto Leguízamo es un municipio ubicado en el extremo suroriental del departamento del Putumayo, Colombia, en el corazón de la Amazonía.

Es el municipio más grande del departamento, funcionando como zona fronteriza con Perú y Ecuador, y se encuentra a orillas del río Putumayo.

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En los últimos 10 años, Colombia ha registrado al menos 43 accidentes aéreos en la Fuerza Pública.

Según expertos, las causas principales incluyen factores humanos, condiciones climáticas adversas y antigüedad de las aeronaves.

Aunque las autoridades afirman que se realizan mantenimientos periódicos, la accidentalidad en los últimos años ha generado preocupación.