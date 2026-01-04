NTN24
Domingo, 04 de enero de 2026
Domingo, 04 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

“¿Plata o plomo?”: el fuerte cruce que protagonizaron en redes sociales Gustavo Petro y Elon Musk por la captura de Nicolás Maduro

enero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y Elon Musk | Foto: EFE
Gustavo Petro y Elon Musk | Foto: EFE
La respuesta del dueño de SpaceX está acompañada con la fotografía de Nicolás Maduro esposado y con los ojos cubiertos publicada por la Casa Blanca.

En las últimas horas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el magnate sudafricano Elon Musk protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales.

El fuerte intercambio se dio debido a la captura del dictador y líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, como resultado de un operativo militar de Estados Unidos en Caracas.

El operativo ha sido duramente criticado por el mandatario colombiano, quien aseguró vigilar con “profunda preocupación” las explosiones que se dieron en Caracas.

Desde su cuenta en la red social de X, Petro afirmó: “El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región”.

“El país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional, y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos”, agregó.

En el mensaje, el líder de Pacto Histórico también acotó: “La República de Colombia reitera su convicción de que la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada”.

o

Sin embargo, el mensaje del jefe de Estado fue respondido por el magnate Elon Musk, quien le contestó: “¿Plata o plomo?”.

La respuesta del dueño de SpaceX está acompañada con la fotografía de Nicolás Maduro esposado y con los ojos cubiertos publicada por la Casa Blanca.

Esto generó que Petro respondiera diciendo: “Señor Elon, eso no contesta a mi pregunta, No doy plomo ni tengo plata. Ni pido”.

“He sido elegido por hacer justicia a mi pueblo, he logrado muchas cosas y es mi pueblo el que decide si me defiende o no”, añadió.

El mandatario colombiano también puntualizó: “ni plata ni plomo, amigo. Amor y libertad es lo que hace que podamos tener una mejor humanidad”.

“Ya le dije que si estallan las naves espaciales del capital privado y las de la NASA no, es porque el esfuerzo de salir del planeta no es para escapar, sino para irrigar de vida el universo y eso se hace no con una persona, o un capital, por cuantioso que sea, sino con la humanidad toda, de todos los colores, incluido el suyo”, acotó.

Y sostuvo: “Pero solo el cerebro humano en red puede lograr lo que usted sueña como individuo. Ni plata ni plomo. Amor y libertad para los seres humanos todos sin distinción”.

Temas relacionados:

Cae Maduro en Venezuela

Gustavo Petro

Elon Musk

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Congresistas en Florida rechazan que Delcy Rodríguez haga parte de la transición en Venezuela y abren la puerta a elecciones: "Ella también es ilegítima"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"Maduro estaba en una casa que era más como una fortaleza, tenía puertas de acero": Trump revela detalles del operativo de la captura del jefe del régimen venezolano

Fiscal General de EE. UU., Pam Bomdi /Maduro y Ciclia Flores - Fotos AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses": fiscal Pam Bondi tras captura de Nicolás Maduro y su esposa

Calles de Caracas tras ataque de EE.UU. | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Así quedaron las principales calles en Caracas tras el ataque de Estados Unidos a varias instalaciones militares venezolanas

Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano / FOTO: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“Creo que el círculo más cercano a Maduro lo abandonó”: analista sobre la captura del líder del régimen venezolano

Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA / Familiares de presos políticos en Venezuela - Fotos: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"En estos momentos los más vulnerables son los presos políticos": Tamara Suju tras ofensiva militar de EE. UU. en Venezuela que dio con la captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano - Foto AFP
Estados Unidos

Estados Unidos firma un acuerdo de cooperación militar con país sudamericano para facilitar "entrenamiento bilateral"

Explosiones en Venezuela / FOTO: Captura de video
Cae el régimen de Maduro

Las reacciones de diferentes líderes del mundo tras las explosiones ocurridas en Caracas y otras partes de Venezuela

Vladímir Putin, presidente de Rusia - Foto de AFP
Rusia

Putin lanza amenaza a Ucrania y dice que Rusia logrará "sin ninguna duda" sus objetivos en ese país

Opinión

Ver más
Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Elecciones en Honduras - Foto de referencia Canva
Elecciones en Honduras

¿Cuáles son las verdaderas causas del retraso electoral en Honduras?

Detenciones arbitrarias

Régimen de Maduro condenó con prisión y trabajo comunitario a un adolescente por "terrorismo e incitación al odio"

Jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano - Foto AFP
Estados Unidos

Estados Unidos firma un acuerdo de cooperación militar con país sudamericano para facilitar "entrenamiento bilateral"

Explosiones en Venezuela / FOTO: Captura de video
Cae el régimen de Maduro

Las reacciones de diferentes líderes del mundo tras las explosiones ocurridas en Caracas y otras partes de Venezuela

Vladímir Putin, presidente de Rusia - Foto de AFP
Rusia

Putin lanza amenaza a Ucrania y dice que Rusia logrará "sin ninguna duda" sus objetivos en ese país

Jesús Armas - AFP
Jesús Armas

Un día como hoy, hace un año, el régimen de Maduro secuestró a Jesús Armas

Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea - Foto: AFP
Unión Europea Venezuela

Alta representante de la Unión Europea reitera que Maduro es ilegítimo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre