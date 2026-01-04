“¿Plata o plomo?”: el fuerte cruce que protagonizaron en redes sociales Gustavo Petro y Elon Musk por la captura de Nicolás Maduro

En las últimas horas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el magnate sudafricano Elon Musk protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales.

El fuerte intercambio se dio debido a la captura del dictador y líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, como resultado de un operativo militar de Estados Unidos en Caracas.

El operativo ha sido duramente criticado por el mandatario colombiano, quien aseguró vigilar con “profunda preocupación” las explosiones que se dieron en Caracas.

Desde su cuenta en la red social de X, Petro afirmó: “El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región”.

“El país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional, y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos”, agregó.

En el mensaje, el líder de Pacto Histórico también acotó: “La República de Colombia reitera su convicción de que la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada”.

Sin embargo, el mensaje del jefe de Estado fue respondido por el magnate Elon Musk, quien le contestó: “¿Plata o plomo?”.

La respuesta del dueño de SpaceX está acompañada con la fotografía de Nicolás Maduro esposado y con los ojos cubiertos publicada por la Casa Blanca.

Esto generó que Petro respondiera diciendo: “Señor Elon, eso no contesta a mi pregunta, No doy plomo ni tengo plata. Ni pido”.

“He sido elegido por hacer justicia a mi pueblo, he logrado muchas cosas y es mi pueblo el que decide si me defiende o no”, añadió.

El mandatario colombiano también puntualizó: “ni plata ni plomo, amigo. Amor y libertad es lo que hace que podamos tener una mejor humanidad”.

“Ya le dije que si estallan las naves espaciales del capital privado y las de la NASA no, es porque el esfuerzo de salir del planeta no es para escapar, sino para irrigar de vida el universo y eso se hace no con una persona, o un capital, por cuantioso que sea, sino con la humanidad toda, de todos los colores, incluido el suyo”, acotó.

Y sostuvo: “Pero solo el cerebro humano en red puede lograr lo que usted sueña como individuo. Ni plata ni plomo. Amor y libertad para los seres humanos todos sin distinción”.