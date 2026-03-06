NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Mundial 2026

México desplegará drones y aviones de combate para blindar el espacio aéreo en el Mundial 2026

marzo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Se trata del despliegue de aproximadamente 100.000 efectivos, entre militares, policías y seguridad privada para reforzar la protección en las sedes de la Copa Mundial del presente año.

México anunció este viernes que desplegará casi 100.000 efectivos entre militares, policías y guardias privados para blindar sus tres ciudades sede del Mundial de Fútbol 2026, una de ellas, Guadalajara, golpeada por el crimen organizado.

El anuncio se produce dos semanas después de un operativo federal en el que murió el narcotraficantes Nemesio Oseguera "El Mencho", líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que provocó bloqueos en carreteras y escenas de violencia en varias partes del país.

El operativo fue presentado en la rueda de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada esta vez en una base militar en Zapopan, suburbio de Guadalajara que alberga uno de los estadios mundialistas y donde se han registrado hechos violentos y localizado fosas clandestinas.

El general Román Villalvazo Barrios, jefe de centro de coordinación del gobierno mexicano para el Mundial, detalló que en el despliegue participarán 20.000 militares, incluidos guardias nacionales, y 55.000 elementos de las policías, además de miembros de cuerpos privados de seguridad.

"Eso nos da una suma cercana a un poquito más de los 99.000 efectivos", dijo, al subrayar que la estrategia es coordinada con Estados Unidos y Canadá.

Con el "Plan Kukulcán", el gobierno busca prevenir y ocuparse de posibles amenazas durante el mundial y garantizar la seguridad de los millones de visitantes que se esperan en las sedes, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, además de sitios turísticos cercanos.

Cabe mencionar que México albergará 13 partidos, incluido el inaugural el 11 junio en el estadio Azteca, en la capital federal. En el operativo se emplearán además cerca de 2.500 vehículos militares y civiles, 24 aeronaves, sistemas de antidrones y perros para detectar explosivos y sustancias.

Con este anuncio, Sheibuam reitera que la seguridad para el Mundial está garantizada. De su lado, la FIFA manifestó su respaldo y confianza a México como sede mundialista por tercera ocasión en la historia.

La mandataria conversó vía telefónica el 26 de febrero con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre los preparativos, en especial la seguridad. El jueves, autoridades mexicanas encabezadas por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se reunieron con representantes de la FIFA.

"Revisamos los protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo que se implementarán durante este evento internacional", detalló el funcionario en la red social X.

