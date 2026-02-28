Tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el régimen respondió con una ola de misiles dirigidos a los estados del Golfo y el territorio israelí

Tras los ataques efectuados por Estados Unidos e Israel contra Irán este sábado, el régimen iraní tomó represalias y respondió con una ola de misiles contra los estados del Golfo y el territorio israelí.

Según dijo la Guardia Revolucionaria de Irán, el brazo ideológico de la República Islámica, sus fuerzas atacaron a la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin, otros intereses del país norteamericano en el Golfo e Israel.

Reportes indicaron que la tanda de misiles de alcance regional del régimen se pudo escuchar en Arabia Saudita, Bahréin, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, así como en Israel e Irak, en las horas posteriores a los primeros ataques.

En Israel, el Ejército desplegó equipos de búsqueda y rescate en múltiples lugares tras informes de proyectiles caídos.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos indicó que los ataques iraníes habían matado a un civil y testigos en Dubai oyeron una explosión y vieron misiles atravesar el cielo.

¿A quién iban dirigidos los ataques de EE. UU. e Israel en Irán?

La emisora ​​pública israelí informó que el líder supremo del régimen iraní, el ayatolá Ali Khamenei, había sido el objetivo.

Tras los ataques, se percibió humo sobre el distrito Pasteur de Teherán, donde estaba la residencia de Jamenei, y había un importante despliegue de seguridad en la capital.

"El líder supremo iraní Jamenei y el presidente Masoud Pezeshkian estaban entre los objetivos del ataque", informó el periódico israelí Kan, citando una fuente israelí.

Los ataques en Irán se produjeron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su frustración por la postura del régimen en las negociaciones sobre sus programas nucleares y de misiles.

Mientras que Trump dijo que el objetivo de Washington era "eliminar las amenazas inminentes" de Irán, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, señaló que la operación era para eliminar una "amenaza existencial".