NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Jueves, 26 de febrero de 2026
México

Se conoce el primer evento deportivo mundial cancelado en Jalisco, México, por temas de seguridad

febrero 26, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Violencia en Jalisco / FOTO: EFE
Violencia en Jalisco / FOTO: EFE
El estado mexicano atraviesa un problema de seguridad difícil luego que el 22 de febrero se diera de baja al líder del CJNG.

La segunda fecha de la Copa Mundial de Clavados de 2026, que debía celebrarse en marzo en Zapopan, estado de Jalisco, fue cancelada por World Aquatics para evitar exponer a un riesgo a los deportistas luego los hechos de violencia que se registraron en México.

"Esta decisión se produce tras las restricciones de viaje impuestas por algunas embajadas internacionales y una evaluación general de las advertencias de viaje que limitan o desaconsejan viajar a México, y en consecuencia, no autorizan la participación de sus selecciones nacionales", informó el jueves World Aquatics (Federación internacional de deportes acuáticos) en un comunicado.

o

"La seguridad y la participación de todos los atletas sigue siendo una prioridad para World Aquatics", apuntó el organismo que dejó abierta la posibilidad de albergar la Copa de Clavados en un futuro nuevamente en Zapopan, vecina a Guadalajara.

World Aquatics decidió cancelar el torneo, que estaba programado para realizarse entre el 5 y el 8 de marzo, tras una consulta realizada con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo de Jalisco, estado donde se encuentra el Centro Acuático Panamericano, sede donde se habría realizado la competencia.

Fue precisamente en el estado de Jalisco donde el domingo, luego de un operativo del Ejército mexicano, fue abatido el narcotraficante Nemesio Oseguera, alias El Mencho, por quien se ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

o

Tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el domingo estalló una ola de violencia con epicentro en Jalisco que se extendió a otros estados de México.

El mismo domingo, a causa de la violencia, fueron cancelados cuatro partidos de fútbol: Querétaro-Juárez (primera divisón), Tapatío-Tlaxcala y Jaiba Brava-Correcaminos (segunda división) y Guadalajara-América (liga femenina).

Por otro lado, esta semana en México se celebran sin contratiempos dos torneos profesionales de tenis: el WTA 500 de Mérida y el ATP 500 de Acapulco.

Temas relacionados:

México

Deportes

Seguridad

Cártel Jalisco Nueva Generación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Son aterradores los reportes sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia: cada 20 horas en promedio un menor es reclutado por grupos criminales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los hermanos Rodríguez van a hacer todo lo que esté a su alcance para quedarse en el poder": Alejandro Hernández advierte sobre la estrategia del régimen venezolano ante la presión de EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Delcy Rodríguez “está capitulando en nombre de un régimen derrotado”: Antonio Ledezma

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una acción controlada por el régimen para levantar el ánimo de los militares en Cuba que estaba por el piso desde la captura de Maduro": José Daniel Ferrer sobre ataque a lancha

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Han abatido a cuatro civiles que estaban en una embarcación de civiles": duro análisis sobre ataque del régimen cubano a lancha con matrícula de EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Residente en Miami aparece en la lista de detenidos del régimen cubano tras ataque a un embarcación: "ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho' / FOTOS Facebook María Julissa/Archivo
El Mencho

Habla María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho': "Yo a él no lo conozco; crearon audios y fotografías con IA"

'El Mencho' - Foto EFE/ Vivienda donde 'El Mencho' pasó sus últimas horas
El Mencho

Se conocen las imágenes de la casa en la que alias 'El Mencho' pasó sus últimas horas antes de ser abatido: había un altar improvisado

Mujer murió en Colombia cuando exigía medicamentos para su hijo - Canva
Crisis de la Salud

Insólita muerte de mujer de 70 años en Colombia mientras exigía medicamentos demorados para su hijo

Foto de referencia (EFE)
Ecuador

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Donald Trump - EFE
Discurso del Estado de la Unión

Voces demócratas y republicanas analizan el discurso del Estado de la Unión de Trump ante el Congreso de EE. UU.

Más de Deportes

Ver más
Entrenador Fernando Batista - Foto: EFE
Fútbol

El argentino Fernando ‘Bocha’ Batista sería el nuevo entrenador de importante selección de Latinoamérica

Jugador de Caribes de Anzoátegui (LVBP) - Foto de referencia: EFE
LVBP

Caribes muestra resistencia ante Magallanes: 'La Tribu' acortó distancia en la gran final de la LVBP

Trofeo Copa del Mundo - Foto: EFE
FIFA

Se acerca el Mundial: FIFA definió las fechas en las que las selecciones deben entregar la lista de convocados

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro | Foto AFP
Estados Unidos

Congresista de Estados Unidos muestra con orgullo en la entrada de su oficina el cartel de “Maduro capturado”

Entrenador Fernando Batista - Foto: EFE
Fútbol

El argentino Fernando ‘Bocha’ Batista sería el nuevo entrenador de importante selección de Latinoamérica

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

España solicitará a la Unión Europea levantar las sanciones contra Delcy Rodríguez

Gustavo Petro - Donald Trump en la Casa Blanca
Donald Trump

"Petro tiene que arrodillarse y reconocer sus faltas": congresista Jaime Uscátegui sobre encuentro del presidente colombiano con Donald Trump en la Casa Blanca

Diosdado Cabello (AFP)
Maduro capturado

"Diosdado Cabello ya no es el hombre fuerte, lo ves mucho más miedoso": análisis sobre situación del número dos del chavismo en Venezuela tras captura de Maduro

Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

"Esperemos la sentencia definitiva contra él y otros miembros de la organización criminal de Maduro por el secuestro y tortura de nuestros clientes": abogados de ciudadanos estadounidenses en Venezuela

Jugador de Caribes de Anzoátegui (LVBP) - Foto de referencia: EFE
LVBP

Caribes muestra resistencia ante Magallanes: 'La Tribu' acortó distancia en la gran final de la LVBP

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre