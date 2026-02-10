Revelan la causa de muerte de Catherine O’Hara, la actriz que interpretó a la mamá de Kevin McCallister en ‘Mi Pobre Angelito’

Catherine O’Hara, la famosa actriz estadounidense recordada por su papel como Kate McCallister, la madre de Kevin en la famosa película de los años 90 "Mi pobre angelito", falleció el pasado viernes 30 de enero a los 71 años.

Tras una semana de la trágica noticia, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles informó que la causa inmediata de su muerte fue una embolia pulmonar.

El documento de defunción informa que la actriz fue cremada y que sus restos fueron entregados a su esposo, el diseñador de producción Bo Welch.

De acuerdo con el portal Page Six, la actriz habría sido trasladada de emergencia a un hospital de Los Ángeles en la madrugada del 30 de enero. En el momento no se conocieron los detalles de su hospitalización.

Es de destacar que la artista desarrolló una extensa carrera en cine y televisión con papeles destacados en filmes como "Beetlejuice" y, más recientemente, en la sátira de Apple TV+ sobre Hollywood, "The Studio".

O'Hara nació en Toronto en 1954, donde comenzó su carrera en el grupo de improvisación Second City Theatre, junto a Eugene Levy, con quien colaboraría varias veces, incluyendo la muy exitosa serie "Schitt's Creek".

Su estreno en la gran pantalla vino justamente al lado de Levy, en "Double Negative" (1980).

Tras varios papeles en otras producciones de televisión, O'Hara conquistó un rol importante en el "Bettlejuice" de Tim Burton, en la cual interpretó a Delia, la frívola madrastra de Winona Ryder.

Dos años después, otro rol maternal sellaría su carisma en la gran pantalla al actuar como la mamá de Macaulay Culkin en la taquillera comedia "Mi pobre angelito" que disparó la carrera del entonces actor infantil.