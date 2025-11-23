Expectativa por oficialización del Cartel de los Soles como organización terrorista por parte de EE. UU. que traería nuevas formas de presión contra Maduro

La designación por parte de Washington del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) entra en vigor este lunes, abriendo la puerta a nuevas formas de presión estadounidense sobre el régimen de Nicolás Maduro.

La lista FTO, que incluye grupos islamistas, separatistas, guerrillas y, más recientemente, pandillas y organizaciones de narcotraficantes de México y Colombia, es supervisada por el Departamento de Estado.

A partir de este lunes 24 de noviembre, la lista incluirá al Cártel de los Soles, que según Washington está dirigido por Maduro y su círculo más cercano. Este grupo clandestino es responsable de la "violencia terrorista en todo el hemisferio", declaró el secretario de Estado Marco Rubio.

La medida es parte de la campaña de la administración Trump contra las drogas y la inmigración ilegal procedente de América Latina.

Con una importante presencia militar ahora desplegada en el Caribe, incluido un portaaviones, la designación FTO dará cobertura legal para ejercer más presión sobre las autoridades venezolanas.

Las fuerzas estadounidenses ya han perpetrado ataques aéreos contra embarcaciones acusadas de transportar drogas en aguas internacionales con al menos 83 personas muertas desde septiembre pasado.

Trump declaró a principios de este mes que los días de Maduro están "contados" y los medios de comunicación estadounidenses afirman que el líder republicano ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela.

La definición de la lista FTO del Departamento de Estado no menciona acciones militares, pero en una entrevista el viernes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, sugirió que la nueva clasificación traería "un montón de nuevas opciones".

La designación FTO hace que sea ilegal apoyar a cualquier organización incluida en la lista.

Los economistas dicen que esto podría fortalecer el régimen de sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, que ya incluye un embargo petrolero, obligando a Caracas a vender su petróleo con descuento en el mercado negro.