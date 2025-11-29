NTN24
Sábado, 29 de noviembre de 2025
Zootopia 2

¿Supera a la original?: ‘Zootopia 2’ conquista a la crítica y al público con excelentes comentarios en su estreno

noviembre 29, 2025
Por: Miguel Pedreros
Cartel promocional cedido por Walt Disney Animation Studios de la película 'Zootopia 2'-Foto: EFE
‘Zootopia 2’ trae de regreso a Nick (zorro) y ‘Judy’ (coneja) en un nuevo caso policial.

‘Zootopia’ es una de las cintas animadas de Disney más aclamadas de los últimos años, por consiguiente, existe una alta expectativa sobre su segunda parte que llegó a las salas de cine en el fin de semana de Acción de Gracias.

A pesar de que ‘Moana 2’ e ‘Intensa-Mente 2’ fueron en un verdadero éxito en taquilla, las películas dividieron a la audiencia y muchos las consideraron inferiores o que no lograban la calidad de su primera historia.

Pero todo parece indicar que esta floja racha está quedando atrás con la llegada de ‘Zootopia 2’, la cual en sus primeras críticas ha recibido una gran acogida de 91 % en Rotten Tomatoes por parte de la crítica y un 96 % de aprobación por parte de la audiencia.

Un sector de la crítica ha explicado que la película no solo mantiene la calidad de la original, sino que su historia expande el universo de ‘Zootopia’, donde exploran nuevos personajes, lugares en una animación que es digna de la gran pantalla.

Estos son algunos comentarios de la crítica especializada:

“‘Zootopia 2’ es una delicia pura, tan emocionante, conmovedora e imaginativa como la original ganadora del Oscar y tal vez incluso más divertida”, mencionó Nell Minow del portal RogerEbert.com

’Judy’ y ‘Nick’ siguen teniendo una química fantástica casi una década después. Quizás demasiado”, comentó Johnny Oleksinski para New York Post.

Es una obra más expansiva y llena de acción, aunque también un poco inflada”, afirmó Brandon Yu para el New York Times.

En la misma línea, el público se mostró cautivado con esta nueva película y considera que es el tipo de segunda parte que esperan del estudio de animación de Disney.

“¡Una película con un guion fenomenal! A toda la familia le encantó, ¡y me atrevo a decir que fue mejor que la primera!”, “Me gustó cómo realmente nos recordó que todos somos diferentes, pero aun así podemos ser amables y llevarnos bien con los demás”, fueron algunos comentarios de la audiencia en Rotten Tomatoes.

“Tras resolver el caso más importante en la historia de ‘Zootopia’, los oficiales novatos ‘Judy Hopps’ y ‘Nick Wilde’ descubren que su sociedad no es tan sólida como pensaban, cuando el ‘Jefe Bogo’ les ordena unirse al programa de consejería Compañeros en Crisis”, comenta la sinopsis oficial de la película.

