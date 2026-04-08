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Miércoles, 08 de abril de 2026
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Cambio Climático

En qué fecha llegaría el fenómeno de El Niño a Colombia en 2026 y por qué podría traer una ola de calor histórica

abril 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Temperaturas del fenómeno de El Niño | Foto Canva
Temperaturas del fenómeno de El Niño | Foto Canva
Este impacto, es una alteración climática natural caracterizada por el calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico tropical y oriental.

De acuerdo con el modelo estacional del Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Medio Plazo (EXMWF), el segundo semestre de 2026 podría estar propenso a pasar por el fenómeno de El Niño.

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Este impacto, es una alteración climática natural caracterizada por el calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico tropical y oriental, afectando principalmente en la región a países como Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, etc.

Para el segundo semestre de este año, la organización proyecta que el calentamiento del océano ecuatorial podría llegar a los 2,5 °C, un nivel de temperatura considerado alto.

Ese valor se ubica dentro de la historia vinculados a los episodios más fuertes, hasta el momento, el mayor registrado indicó que brevemente se acercó al límite de 2,0 °C.

Sin embargo, cabe resaltar que para que un evento sea clasificado de gran magnitud tiene que superar los 2,0 °C por varios meses consecutivos.

Otras organizaciones de meteorología como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (Noaa) en conjunto con el Programa ERFEN y el ENFEN de Perú, coinciden con una probabilidad del 62% de que se produzca un episodio de El Niño.

Si se forma El Niño, su intensidad potencial sigue siendo muy incierta”, explicaron, pero señalaron que el eventual fenómeno se puede presentar entre octubre y diciembre de este año.

Para Colombia, El Niño puede enfrentar efectos como la combinación de altas temperaturas, baja humedad, vegetaciones secas, disminución de caudales; algunas veces incendios forestales y riegos en el suministro eléctrico.

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Por otro lado, este fenómeno trae importantes impactos al sector agropecuario y alimentario como la perdida de cosechas por falta de agua o las inundaciones que generan escasez de alimento en algunas regiones.

No obstante, también aumenta enfermedades tropicales como dengue, malaria y paludismo, consecuencia de la humedad.

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