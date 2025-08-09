Polémica en Argentina por el traslado de un árbol de casi 300 años

El traslado de un quebracho blanco de casi 300 años de antigüedad ha desatado una fuerte controversia en Villa Allende, una localidad cercana a la ciudad de Córdoba, en Argentina. El árbol, considerado un símbolo de los bosques nativos de Sudamérica, fue removido del lugar donde creció durante siglos para dar paso a una obra de ampliación vial que duplicará los carriles de una autopista en una zona residencial.

El operativo comenzó bajo un fuerte despliegue policial, luego de que la justicia fallara a favor de la municipalidad y autorizara su reubicación, sin embargo, la decisión fue rechazada por decenas de vecinos y ambientalistas que se manifestaron en el lugar.

Para ellos, el árbol no solo representa un patrimonio natural invaluable, sino que dudan de su capacidad de adaptación tras el trasplante, incluso organizaciones ambientales advirtieron que el quebracho, por su edad y características, difícilmente podrá sobrevivir fuera de su ecosistema original.

Mientras la municipalidad defiende la obra como necesaria para mejorar la movilidad urbana, la polémica crece en redes sociales y medios nacionales, reabriendo el debate sobre los límites entre desarrollo urbano y conservación ambiental.