Junte boricua: Bad Bunny protagonizará 'Porto Rico', la cinta con la que Residente se estrenará como director de cine
Tras su éxito en el show de medio tiempo en el Super Bowl LX, el cantante puertorriqueño Bad Bunny volverá a la pantalla grande en un proyecto del músico y rapero Residente.
Se trata de la película 'Porto Rico', un proyecto con el que el intérprete de 'La vuelta al mundo' debutará como director de cine.
La cinta es un drama histórico que no solo tendrá al 'Conejo malo' dentro de la producción, sino que también contará con la participación de reconocidos talentos como: Javier Bardem, Viggo Mortensen y Edward Norton.
Según se ha conocido, 'Porto Rico', la cual fue coescrita por Residente y el ganador del Óscar Alexander Dinelaris por Birdman, es un western que se centra en la historia, basada en hechos reales, de la dura y compleja historia de los orígenes de Puerto Rico.
El filme será respaldado por Live Nation Studios y producido por el sello 1868 Studios, empresa que tiene asociación con Sony Music Vision y Sony Music Latin-Iberia.
La noticia la compartió muy emocionado Residente en una publicación en conjunto con el productor Edward Norton en sus redes sociales.
El rapero afirmó en la publicación en su cuenta de Instagram sentirse emocionado y a la vez confesó que la cinta se trata de su proyecto más ambicioso hasta la fecha, el cual lleva planeando desde hace tiempo.
René señaló en la publicación: "Llevo toda una vida soñando con este momento. Comencé a escribir esta historia hace muchos años, entre giras, encuentros, desencuentros, triunfos y desaciertos".
Y puntualizó que "no fue nada fácil" pero que cree que está "enfrente del proyecto más ambicioso de toda mi carrera, en donde todos los elementos artísticos se unen en un mismo espacio".
"A este gran elenco que vi en tantas películas y que hoy no puedo ni creer que trabajaré junto a ellos. Viggo Mortensen, Javier Bardem, Edward Norton, entre otros que iré anunciando a lo largo de estos meses", agregó.
Residente también se tomó el tiempo de agradecer a su compatriota, amigo y colega Bad Bunny por lanzarse a "hacer su primer rol protagónico" con él.
"Como le conté a él yo no estoy buscando a un actor, estoy buscando a alguien que duela Puerto Rico tanto como a mí y que se enorgullezca tanto como yo cuando cantan nuestro himno verdadero", aseveró.
No es la primera vez que Bad Bunny participa en un proyecto cinematográfico, ya que en el pasado ha tenido presencia en cintas como: "Tren Bala", "Atrapado Robando", "Rápidos y Furiosos 9" y recientemente en "Happy Gilmore 2".