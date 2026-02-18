NTN24
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Bad Bunny

Junte boricua: Bad Bunny protagonizará 'Porto Rico', la cinta con la que Residente se estrenará como director de cine

febrero 18, 2026
Por: Diana Pérez
Bad Bunny y Residente | Foto: EFE
Bad Bunny y Residente | Foto: EFE
No es la primera vez que Bad Bunny participa en un proyecto cinematográfico, ya que en el pasado ha tenido presencia en cintas como: "Tren Bala", "Atrapado Robando", "Rápidos y Furiosos 9" y recientemente en "Happy Gilmore 2".

Tras su éxito en el show de medio tiempo en el Super Bowl LX, el cantante puertorriqueño Bad Bunny volverá a la pantalla grande en un proyecto del músico y rapero Residente.

Se trata de la película 'Porto Rico', un proyecto con el que el intérprete de 'La vuelta al mundo' debutará como director de cine.

La cinta es un drama histórico que no solo tendrá al 'Conejo malo' dentro de la producción, sino que también contará con la participación de reconocidos talentos como: Javier Bardem, Viggo Mortensen y Edward Norton.

o

Según se ha conocido, 'Porto Rico', la cual fue coescrita por Residente y el ganador del Óscar Alexander Dinelaris por Birdman, es un western que se centra en la historia, basada en hechos reales, de la dura y compleja historia de los orígenes de Puerto Rico.

El filme será respaldado por Live Nation Studios y producido por el sello 1868 Studios, empresa que tiene asociación con Sony Music Vision y Sony Music Latin-Iberia.

La noticia la compartió muy emocionado Residente en una publicación en conjunto con el productor Edward Norton en sus redes sociales.

El rapero afirmó en la publicación en su cuenta de Instagram sentirse emocionado y a la vez confesó que la cinta se trata de su proyecto más ambicioso hasta la fecha, el cual lleva planeando desde hace tiempo.

René señaló en la publicación: "Llevo toda una vida soñando con este momento. Comencé a escribir esta historia hace muchos años, entre giras, encuentros, desencuentros, triunfos y desaciertos".

Y puntualizó que "no fue nada fácil" pero que cree que está "enfrente del proyecto más ambicioso de toda mi carrera, en donde todos los elementos artísticos se unen en un mismo espacio".

"A este gran elenco que vi en tantas películas y que hoy no puedo ni creer que trabajaré junto a ellos. Viggo Mortensen, Javier Bardem, Edward Norton, entre otros que iré anunciando a lo largo de estos meses", agregó.

o

Residente también se tomó el tiempo de agradecer a su compatriota, amigo y colega Bad Bunny por lanzarse a "hacer su primer rol protagónico" con él.

"Como le conté a él yo no estoy buscando a un actor, estoy buscando a alguien que duela Puerto Rico tanto como a mí y que se enorgullezca tanto como yo cuando cantan nuestro himno verdadero", aseveró.

No es la primera vez que Bad Bunny participa en un proyecto cinematográfico, ya que en el pasado ha tenido presencia en cintas como: "Tren Bala", "Atrapado Robando", "Rápidos y Furiosos 9" y recientemente en "Happy Gilmore 2".

Temas relacionados:

Bad Bunny

Residente

Puerto Rico

Cine

Películas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Estas son las menciones de Iván Cepeda en los computadores del criminal de las Farc 'Raúl Reyes' por las que piden a la justicia de EE. UU. investigar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Ha sido un error sacar al señor Jerí antes de las elecciones": excongresista peruano sobre la destitución del presidente de su país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Inicia venta de gasolina “Súper Premium” de 97 octanos en seis estaciones de Caracas a 1 dólar por litro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Algunas agrupaciones políticas por mayoría han llevado las riendas del país": analista explica la situación política de Perú tras la destitución del presidente Jerí

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Delcy a veces parece la empleada estrella de la CIA": expertos analizan nombramientos en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Tarek William Saab (AFP)
Tarek William Saab

Advierten sobre el grave riesgo de que Tarek William Saab siga siendo el fiscal del régimen venezolano

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela y Captura de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
El Pollo Carvajal

Revelan audios en los que 'El Pollo' Carvajal habría incriminado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional: habló de "organizaciones criminales paramilitares"

Captura Nicolás Maduro - Foto: EFE
Regimen chavista

Lo que se sabe de la visita consular a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Estados Unidos

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio mantiene "conversaciones secretas" con el nieto de Raúl Castro, según Axios

María Corina Machado y Delcy Rodríguez
Elecciones en Venezuela

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Más de Entretenimiento

Ver más
Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: AFP
Premios Grammy

El inesperado homenaje póstumo a Yeison Jiménez durante los Grammy

James Van Der Beeck, actor estadounidense / FOTO: EFE
Muerte

Luto en la televisión: murió James Van Der Beek, recordado de la serie "Dawson's Creek"

Al Pacino, actor estadounidense - Foto: EFE
Al Pacino

El emotivo mensaje con el que Al Pacino lamentó la muerte del actor Robert Duvall con quien coprotagonizó 'El Padrino'

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Laura Dogu - Foto EFE
Crisis en Venezuela

"El trabajo ya comenzó": encargada de negocios de Estados Unidos para Venezuela dijo que empezará a "ejecutar el plan de tres fases" en el país

.
Dictadura

"Cómo carrizo los voy a perdonar si me dejaron inválido": Jesús Ibarra, víctima de la dictadura venezolana

¿Qué factores influyen en la decisión de posponer la votación de la Ley de Amnistía en Venezuela? Sumario: Familiares de presos políticos en Venezuela cumplen tres días en huelga de hambre exigiendo liberación inmediata de sus seres queridos. Más de 54 horas de huelga de hambre cumplen familiares de presos políticos en Venezuela, especialmente en las afueras del centro de detención de zona 7 en Caracas, en una protesta desesperada para exigir la liberación de sus seres queridos. La situación se agravó este lunes cuando autoridades impidieron el ingreso de personal médico para atender a manifestantes que presentan vómitos, náuseas, mareos, temblores y desmayos. La promesa del régimen de aprobar una ley de amnistía que permitiría la liberación de los "Nos sentimos engañados y burlados porque se hizo una promesa que no se cumplió": familiares de presos políticos en Venezuela Sumario: Familiares de presos políticos en Venezuela cumplen tres días en huelga de hambre exigiendo liberación inmediata de sus seres queridos. Más de 54 horas de huelga de hambre cumplen familiares de presos políticos en Venezuela, especialmente en las afueras del centro de detención de zona 7 en Caracas, en una protesta desesperada para exigir la liberación de sus seres queridos. La situación se agravó este lunes cuando autoridades impidieron el ingreso de personal médico para atender a manifestantes que presentan vómitos, náuseas, mareos, temblores y desmayos. La promesa del régimen de aprobar una ley de amnistía que permitiría la liberación de los presos políticos ha generado expectativas que, según los familiares, no se han materializado. Al respecto, May Francis Vargas, esposa de Jean Carlos Díaz, recluido hace más de siete meses en el centro de resguardo de Patepalo en Barquisimeto, expresó su apoyo total a las manifestantes. "Nos sentimos engañados y burlados porque se hizo una promesa que no se cumplió", declaró. Asimismo, cuestionó la efectividad de la amnistía para casos como el de su esposo, quien enfrenta cargos de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria, delitos que podrían no estar contemplados en la normativa. "No sé si él va a ser beneficiado de esa ley de amnistía", expresó. Por su parte, Verónica de Luna, cuyo esposo, hijastra y hermana se encuentran detenidos hace 255 días, relató su experiencia: "A nosotros nos sacaron de nuestro hogar. A mí y a mi hijo de 12 años nos dejaron fuera en la calle. Yo por ese momento tenía 32 semanas de embarazo". "Nos sentimos engañados”: familiares de presos políticos cargan contra el régimen venezolano - AFP
Venezuela

"Nos sentimos engañados y burlados porque se hizo una promesa que no se cumplió": familiares de presos políticos en Venezuela

Foto de referencia del ELN (EFE)
ELN

¿Qué efectos tuvo la captura de Maduro en la frontera entre Venezuela y Colombia?

Reloj del Apocalipsis | Foto AFP
Científicos

El Reloj del Apocalipsis se acerca como nunca al fin del mundo: científicos alertan que quedan "85 segundos" antes de "la medianoche"

Captura de Nicolás Maduro - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Ha cambiado Venezuela tras un mes de la captura de Maduro y su permanencia en una prisión de EE. UU.?

Hugo Rodallega | Foto: EFE
Hugo Rodallega

¿Volverá a vestir los colores de la Tricolor? Rodallega revela lo que conversó con Néstor Lorenzo sobre su posible regreso a la selección Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre