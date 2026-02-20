Shakira ofrecerá concierto gratuito en principal plaza pública de capital latinoamericana y lo transmitirá por sus canales oficiales

La cantante colombiana Shakira anunció este viernes que dará un concierto gratuito el 1 de marzo en el Zócalo de Ciudad de México, la principal plaza pública de la capital mexicana.

"¡México de mi vida! Llegó la hora de regresarles un poco de todo ese cariño que me han brindado", escribió la artista en una publicación de un video en Instagram, en el que recordó que ya actuó en el Zócalo en 2007.

"Mexico, lindo. ¿Se acuerdan del 2007 cuando canté para ustedes en el Zócalo? Yo quiero contarles que esa experiencia se va a volver a repetir este domingo 1 de marzo a las 8 de la noche. Ustedes me han dado tanto, tanto, que ojalá pueda regresarles un poquito de ese cariño que me han brindado", dijo Shakira a la cámara mientras sonreía.

VEA TAMBIÉN Shakira sorprende con su manejo del idioma chino en mensaje en el que prometió visitar pronto al país asiático o

'La Loba', además, mostró gratitud por la oportunidad de regresar al histórico lugar. "Quiero darle las gracias a todos los que van a ser posible a este evento, a Corona, que cumple 100 años, al Gobierno de la Ciudad de México y sobre todo a ustedes, mis fans mexicanos, que son lo más lindo que existe. Los quiero mucho, mucho, mucho, y nos vemos pronto este 1 de marzo", expresó.

La jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y el presidente de Grupo Modelo, Daniel Cocenzo, también informaron sobre el concierto por medio de un video compartido en redes sociales.

"Esta ciudad, la capital de la transformación, epicentro cultural de América, recibe con los brazos abiertos a la artista más querida y universal de Barranquilla, Colombia. Shakira, bienvenida a la Ciudad de México, a este histórico Zócalo, escenario de las transformaciones de México y de grandes eventos artísticos, como el que tendremos contigo", indicó Brugada.

Cocenzo, por su parte, compartió que hace 100 años nació Modelo "como una marca que representa el ingenio y la calidad hecha en México: Corona Extra", y aseguró que, "desde entonces, Corona ha impulsado lo mejor de México y acompañado las celebraciones de su gente".

El evento, que será gratuito gracias a Grupo Modelo y Corona, tendrá lugar desde las 8:00 p.m. locales del primero de marzo y será transmitido por los canales oficiales de Shakira.

VEA TAMBIÉN Shakira impulsa la economía de El Salvador con su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" con un impacto de millones de dólares o

La artista se suma así a otros colegas y grupos musicales que se han presentado en el mismo escenario como Rosalía, Manu Chao, Café Tacvba, Paul McCartney, Roger Waters y Justin Bieber, entre otros, en eventos a los que han acudido de forma gratuita decenas de miles de personas.