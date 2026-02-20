NTN24
Viernes, 20 de febrero de 2026
Viernes, 20 de febrero de 2026
Shakira

Shakira ofrecerá concierto gratuito en principal plaza pública de capital latinoamericana y lo transmitirá por sus canales oficiales

febrero 20, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Shakira - Foto AFP
Shakira - Foto AFP
La colombiana, además, mostró gratitud por la oportunidad de regresar al histórico lugar.

La cantante colombiana Shakira anunció este viernes que dará un concierto gratuito el 1 de marzo en el Zócalo de Ciudad de México, la principal plaza pública de la capital mexicana.

"¡México de mi vida! Llegó la hora de regresarles un poco de todo ese cariño que me han brindado", escribió la artista en una publicación de un video en Instagram, en el que recordó que ya actuó en el Zócalo en 2007.

"Mexico, lindo. ¿Se acuerdan del 2007 cuando canté para ustedes en el Zócalo? Yo quiero contarles que esa experiencia se va a volver a repetir este domingo 1 de marzo a las 8 de la noche. Ustedes me han dado tanto, tanto, que ojalá pueda regresarles un poquito de ese cariño que me han brindado", dijo Shakira a la cámara mientras sonreía.

o

'La Loba', además, mostró gratitud por la oportunidad de regresar al histórico lugar. "Quiero darle las gracias a todos los que van a ser posible a este evento, a Corona, que cumple 100 años, al Gobierno de la Ciudad de México y sobre todo a ustedes, mis fans mexicanos, que son lo más lindo que existe. Los quiero mucho, mucho, mucho, y nos vemos pronto este 1 de marzo", expresó.

La jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y el presidente de Grupo Modelo, Daniel Cocenzo, también informaron sobre el concierto por medio de un video compartido en redes sociales.

"Esta ciudad, la capital de la transformación, epicentro cultural de América, recibe con los brazos abiertos a la artista más querida y universal de Barranquilla, Colombia. Shakira, bienvenida a la Ciudad de México, a este histórico Zócalo, escenario de las transformaciones de México y de grandes eventos artísticos, como el que tendremos contigo", indicó Brugada.

Cocenzo, por su parte, compartió que hace 100 años nació Modelo "como una marca que representa el ingenio y la calidad hecha en México: Corona Extra", y aseguró que, "desde entonces, Corona ha impulsado lo mejor de México y acompañado las celebraciones de su gente".

El evento, que será gratuito gracias a Grupo Modelo y Corona, tendrá lugar desde las 8:00 p.m. locales del primero de marzo y será transmitido por los canales oficiales de Shakira.

o

La artista se suma así a otros colegas y grupos musicales que se han presentado en el mismo escenario como Rosalía, Manu Chao, Café Tacvba, Paul McCartney, Roger Waters y Justin Bieber, entre otros, en eventos a los que han acudido de forma gratuita decenas de miles de personas.

Temas relacionados:

Shakira

Concierto

Ciudad de México

Anuncio

Cantante colombiana

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Un año como presa política y el nacimiento de su bebé en cautiverio: Maykelis Borges Ortuño, otro caso que expone la crueldad de la tiranía en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Creo que habrá un gobernante con muy poca votación popular”: exministro peruano sobre las próximas elecciones presidenciales

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto analiza implicaciones de la orden de Trump acerca de divulgar archivos relacionados con extraterrestres: "El material que liberen puede traer grandes sorpresas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Mensaje para Delcy Rodríguez? Trump espera más excarcelaciones de presos políticos en Venezuela "a un ritmo acelerado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Óscar Murillo, coordinador general de Provea - EFE
Venezuela

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

Rueda de prensa Foro Penal - Foto EFE
Foro Penal

"Hasta que el sistema represivo no se desmantele, vamos a tener la amenaza": Foro Penal estima que 400 presos políticos quedan excluidos de la Ley de Amnistía

Foto: AFP
Realeza Británica

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Hugo Chávez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

Más de Entretenimiento

Ver más
Khaby Lame | Foto AFP
Influencer

El influencer más seguido del mundo vendió su empresa por más de 900 millones de dólares

Catherine O’Hara, actriz - Foto AFP
Actriz

Revelan la causa de muerte de Catherine O’Hara, la actriz que interpretó a la mamá de Kevin McCallister en ‘Mi Pobre Angelito’

On The Road con Mauro Giraldo
On the Road

De un pequeño gimnasio a una comunidad fitness: así nació Fun2Fit

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Los hijos del poder y el poder real, el caso de Cuba, México, Venezuela y Colombia

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Clan del Golfo

Murió ahogado el segundo al mando del grupo criminal Clan del Golfo en Colombia

Familiares de presos políticos - EFE
Venezuela

"Que sean todos": familiares de presos políticos sin miedo y frente a diputados de la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza y Pedro Infante

Foto referencia de Maykelis Borges y presos políticos | EFE- x: @TAMARA_SUJU
Excarcelaciones en Venezuela

Foro Penal confirmó la excarcelación de Maykelis Borges quien salió de prisión junto a su bebé de seis meses: "Nunca debió estar presa"

n
Donald Trump

Trump ofrece nuevos detalles de la 'Operación Resolución Absoluta' en Venezuela: "Maduro estaba tras una puerta metálica que nuestras fuerzas podían traspasar como si fuera papel maché"

Khaby Lame | Foto AFP
Influencer

El influencer más seguido del mundo vendió su empresa por más de 900 millones de dólares

Gustavo Petro, presidente de Colombia. (EFE)
Gustavo Petro

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Aviones / FOTO: AFP
Cuba

China asegura que ayudará a Cuba "en la medida de nuestras posibilidades" ante escasez de combustible

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre