NTN24
Miércoles, 28 de enero de 2026
Foro Económico Internacional CAF

"Cuando más de siete millones de venezolanos han tenido que huir de su país hemos fallado como región": José Antonio Kast durante su intervención en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026

enero 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Este miércoles se realizó la apertura oficial de la nueva edición Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 que se lleva a cabo en Ciudad de Panamá.

Este miércoles el presidente electo de Chile, Jose Antonio Kast, participó en la nueva edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 que se lleva a cabo en Ciudad de Panamá.

Allí el mandatario, que asumirá el poder el próximo 11 de marzo, habló sobreel contexto actual de América Latina.

Kasta afirmó en su intervención se refirió a uno de los problemas más grandes que enfrenta la región: la pobreza.

Durante su discurso, mencionó que las diferencias con otros gobiernos de la región no deben de ser impedimento para resolver los intereses que se tienen en común.

El presidente electo de Chile señaló que la probreza, que va en aumento, es un "fracaso político" y que la política no puede seguir siendo "un campo de batalla permanente mientras ciudadanos pagan el costo".

"América Latina no está condenada al fracaso, no está condenada a la pobreza, a la violencia y a la división eterna. Está estancada, algunos países estamos estancados porque se ha tolerado por demasiado tiempo la mediocridad", añadió.

Kast también se refirió la diáspora venezolana como consecuencia del régimen de Nicolás Maduro, diciendo que "cuando más de siete millones de venezolanos han tenido que huir de su país hemos fallado como región".

"Esas personas han tenido que salir por países vecinos que los han acogido, pero no tiene sentido que siete millones de personas hayan tenido que emigrar de su nación Y Chile los ha acogido, pero también ha sufrido", agregó.

"América latina puede seguir siendo el continente de las oportunidades perdidas o puede convertirse en el continente que decidió cambiar su destino", puntualizó.

El presidente electo de Chile, apuntó que "llegó la hora de administrar el fracaso, llegó la hora de actuar. Esto recien comienza".

Este miércoles Sergio Díaz-Granados, presidente de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, realizó la apertura oficial de la nueva edición Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 que se lleva a cabo en Ciudad de Panamá.

De acuerdo con Granados, el objetivo de CAF es potenciar y dotar a la región de una voz propia que aporte soluciones concretas.

“América Latina y el Caribe tienen las piezas necesarias para resolver sus dilemas. La fórmula del éxito está en el diálogo, el esfuerzo sostenido y la suma de potencialidades”, dijo.

