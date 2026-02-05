NTN24
Jueves, 05 de febrero de 2026
Jueves, 05 de febrero de 2026
Guyana

Guyana dice que la captura de Nicolás Maduro no reduce la "amenaza" de Venezuela en la disputa por el Esequibo

febrero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Irfaan Ali, presidente de Guyana | Foto: EFE
Irfaan Ali, presidente de Guyana | Foto: EFE
La disputa por el Esequibo es centenaria, pero se avivó en 2015 con los hallazgos de grandes reservas de petróleo en el Atlántico frente a ese territorio de 160.000 km2 en pugna.

 

Este miércoles, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, aseguró que la caída del dictador Nicolás Maduro no reduce la "amenaza" de Venezuela por el rico territorio Esequibo que ambos países se disputan.

Durante su discurso a los oficiales de la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF), el mandatario afirmó que: "La situación actual en Venezuela no elimina ni reduce la amenaza al territorio de Guyana".

Antes de su captura, el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro y el presidente guyanés protagonizaron fuertes enfrentamientos por la soberanía del Esequibo.

Es por esto por lo que pese a la captura del dictador el pasado 3 de enero tras el operativo militar de Estados Unidos en Caracas, Ali le pidió a sus soldados no bajar la guardia.

o

El jefe de Estado enfatizó en su discurso que los soldados tienen que "estar preparados" y permanecer "siempre vigilantes", porque la "preparación no es provocación".

"La disposición no es agresión. La vigilancia no es hostilidad", sentenció el mandatario durante su intervención.

La disputa por el Esequibo es centenaria, pero se avivó en 2015 con los hallazgos de grandes reservas de petróleo en el Atlántico frente a ese territorio de 160.000 km2 en pugna. Las reservas de Guyana se ubican en unos 11.000 millones de barriles.

La semana pasada, el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, dijo que la empresa ve una oportunidad de explorar más en la zona en disputa.

Woods puntualizó que: "Veamos una oportunidad, con menos patrullas navales, que haga el entorno un poco más favorable".

 

Temas relacionados:

Guyana

Venezuela

Esequibo

Nicolás Maduro

Cae Maduro en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La dictadura está a la par de la de Venezuela, incluso persiguen a los opositores en el exilio": analista geopolítico Esteban Román Alonso sobre escalada de la represión en Nicaragua

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Diosdado Cabello ya no es el hombre fuerte, lo ves mucho más miedoso": análisis sobre situación del número dos del chavismo en Venezuela tras captura de Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad, es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo": Hassan Nassar sobre nuevo escándalo por dineros ilícitos a su campaña electoral

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Presos políticos | Foto Canva
Presos políticos

"Nunca lo había visto con el cabello corto y 15 kilos menos": esposa de Freddy Superlano denuncia deterioro de la salud del preso político en El Rodeo I

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Está asustado": Héctor Schamis sobre el mensaje en el que Diosdado Cabello advierte que "nos van a comer uno a uno" si el régimen no está unido

Nicolás Maduro, exjefe del régimen venezolano, junto a Alex Saab, exministro de Industrias y Producción Nacional de la dictadura venezolana, y otros colaboradores del régimen - Foto de referencia: EFE
Álex Saab

"Alex Saab está en deuda con el sistema de justicia de Estados Unidos": Iván Simonovis

Más de Actualidad

Ver más
Papa León XIV | Foto AFP
Papa León XIV

Papa León XIV expresó “gran inquietud” por tensiones entre Cuba y EE. UU. y pide diálogo

Elon Musk, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez y Pavel Durov, fundador de Telegram | Foto: AFP
Telegram

Fundador de Telegram se unió a Elon Musk para cargar contra Pedro Sánchez por sus planes de prohibir las redes sociales a menores de 16 años en España

Ceremonia del Nobel de Paz a María Corina Machado - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

El Instituto Nobel confirma que premio a María Corina Machado se filtró antes del anuncio y fue utilizado ilegalmente en plataformas de pronósticos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Papa León XIV | Foto AFP
Papa León XIV

Papa León XIV expresó “gran inquietud” por tensiones entre Cuba y EE. UU. y pide diálogo

Elon Musk, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez y Pavel Durov, fundador de Telegram | Foto: AFP
Telegram

Fundador de Telegram se unió a Elon Musk para cargar contra Pedro Sánchez por sus planes de prohibir las redes sociales a menores de 16 años en España

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Secretario Marco Rubio revela cuál es el plan de Estados Unidos en Venezuela: "Tenemos un proceso triple"

Ceremonia del Nobel de Paz a María Corina Machado - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

El Instituto Nobel confirma que premio a María Corina Machado se filtró antes del anuncio y fue utilizado ilegalmente en plataformas de pronósticos

Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"No se conocen los parámetros que se están usando para priorizar unas causas por encima de otras": vicepresidente de Foro Penal sobre las excarcelaciones en Venezuela

Empresario peruano, Marco Antonio Madrid | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"Si estamos saliendo de ese lugar no es por una negociación, es gracias a una intervención militar": empresario peruano que permaneció preso en Venezuela por más de 300 días

Fotografía de archivo donde se observa un balancín petrolero en el Lago de Maracaibo (Venezuela) - EFE
Petróleo

"El interés de EE. UU. es sustituir evidentemente a China en este papel, su política es agresiva": analista sobre estrategia de Trump frente al petróleo venezolano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre