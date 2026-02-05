Guyana dice que la captura de Nicolás Maduro no reduce la "amenaza" de Venezuela en la disputa por el Esequibo

Este miércoles, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, aseguró que la caída del dictador Nicolás Maduro no reduce la "amenaza" de Venezuela por el rico territorio Esequibo que ambos países se disputan.

Durante su discurso a los oficiales de la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF), el mandatario afirmó que: "La situación actual en Venezuela no elimina ni reduce la amenaza al territorio de Guyana".

Antes de su captura, el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro y el presidente guyanés protagonizaron fuertes enfrentamientos por la soberanía del Esequibo.

Es por esto por lo que pese a la captura del dictador el pasado 3 de enero tras el operativo militar de Estados Unidos en Caracas, Ali le pidió a sus soldados no bajar la guardia.

El jefe de Estado enfatizó en su discurso que los soldados tienen que "estar preparados" y permanecer "siempre vigilantes", porque la "preparación no es provocación".

"La disposición no es agresión. La vigilancia no es hostilidad", sentenció el mandatario durante su intervención.

La disputa por el Esequibo es centenaria, pero se avivó en 2015 con los hallazgos de grandes reservas de petróleo en el Atlántico frente a ese territorio de 160.000 km2 en pugna. Las reservas de Guyana se ubican en unos 11.000 millones de barriles.

La semana pasada, el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, dijo que la empresa ve una oportunidad de explorar más en la zona en disputa.

Woods puntualizó que: "Veamos una oportunidad, con menos patrullas navales, que haga el entorno un poco más favorable".