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Domingo, 05 de abril de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Portavoz de la Casa Blanca dice que el presidente Donald Trump "fue informado" sobre el caza de EE. UU. que fue derribado en Irán

abril 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Rescate de pilotos de Estados Unidos - AFP
Rescate de pilotos de Estados Unidos - AFP
Informes de la presta local indican que uno de los dos miembros de la tripulación fue rescatado y que continúan las operaciones para encontrar al segundo.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este viernes que el presidente Donald Trump fue "informado" sobre el caza de EE. UU. que fue derribado en Irán.

"El presidente fue informado", afirmó Leavitt.

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De acuerdo con los principales medios de comunicación de Estados Unidos, entre ellos The New York Times y The Wall Street Journal, la aeronave impactada fue un caza F-15E que llevaba una tripulación compuesta por un piloto y un oficial de sistemas de armas en el asiento trasero.

Por su parte, Axios y CBS News citaron fuentes no identificadas e indicaron que uno de los dos miembros de la tripulación fue rescatado y que continúan las operaciones para encontrar al segundo.

La cadena CNN también señaló que se trata de los restos de un F-15, y no de un caza furtivo F-35, como se aseguraba en algunos informes iraníes.

o

La agencia de prensa Fars, de Irán, señaló que las fuerzas militares del régimen lanzaron una operación de búsqueda para encontrar al piloto del caza.

Por otro lado, la Policía del régimen instó a la población a buscar al piloto o pilotos, y ofrecieron una recompensa por su captura.

"Si capturan al o los pilotos enemigos vivos y los llevan a la Policía y a las fuerzas armadas, recibirán una generosa recompensa", indicó la Policía, según un mensaje leído en televisión.

El régimen de Irán se enfrenta con Estados Unidos e Israel desde que entró en marcha la Operación Furia Épica el 28 de febrero, que le costó la vida al guía supremo iraní Alí Jamenei y extendió en conflicto en Medio Oriente.

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