Preocupación por presunta presencia de militares rusos en Venezuela; estarían entrenando militares del régimen, según inteligencia ucraniana

Un informe de inteligencia de Ucrania denuncia que más 100 militares rusos estarían dando adiestramiento en operaciones de drones a fuerzas venezolanas. De acuerdo con la inteligencia ucraniana, el alto mando militar ruso Oleg Makarevich estaría en el país dando táctica avanzada y manejo de drones a los uniformados venezolanos.

La presencia de Makarevich al mando de una misión militar en Venezuela fue denunciada por el teniente de la inteligencia ucraniana Kyrylo Budanov en una entrevista con The War Zone, allí explicó las funciones del general ruso.

Makarevich dirige la denominada “Equator Task Force”, un contingente de más de 120 efectivos enviados para entrenar a las fuerzas de Nicolás Maduro en tácticas avanzadas: desde el uso de drones hasta operaciones de fuerzas especiales y defensa aérea.

Antonio Rivero, general retirado del Ejército venezolano, dijo a NTN24 que se han traído especialistas den diferentes áreas, especialmente en guerra electrónica, inteligencia, entrenamiento de personal para evacuación en caso de alguna acción bélica, entre otros.

El entrenamiento coincide con el refuerzo de la presencia naval y aérea de Estados Unidos en el Caribe, incluido un portaaviones en la zona.