Viernes, 28 de noviembre de 2025
Confirman al cantante colombiano que hará parte de la segunda fecha de Grupo Firme en su presentación en Bogotá

noviembre 28, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Grupo Firme - Foto AFP
La célebre banda agotó las entradas de su primera fecha en apenas dos horas tras lanzar la boletería.

El cantante colombiano Yeison Jiménez fue confirmado por la reconocida banda de música regional mexicana Grupo Firme como invitado especial de la segunda fecha de su concierto en Bogotá, programado para el próximo viernes 5 de diciembre en el Estadio Nemesio Camacho 'El Campín'.

El famoso grupo musical anunció su segunda fecha luego de que, para la primera, programada el sábado 6 de diciembre, se lograra un lleno total tras apenas dos horas de haber lanzado a la venta la boletería.

o

Grupo Firme, cabe resaltar, llega a la capital de Colombia con el festival 'Órale Wey Fest Mexa' en el que, además de estar presentes ellos junto con Yeison Jiménez, reconocido por sus canciones de música popular en el país y quien recientemente se presentó en ese mismo lugar, habrá otros artistas internacionales.

El Mimoso, Gabito Ballesteros, Majo Aguilar, Juan Freer, 3BaIIMTY, Clave Especial, Calle 24, Víctor Valverde, Patria Chica, Hernán Sepúlveda, Moy Bobadilla, Arath Arceo, Los del Roble, Los HH y La Esencia del Bolero son los otros artistas y bandas que conformarán la segunda fecha del evento.

El espectáculo de Grupo Firme, de acuerdo con un comunicado divulgado por los organizadores a propósito de la nueva fecha, tendrá una duración de tres horas de espectáculo.

La que es una de las bandas mexicana más famosas en la actualidad interpretará varios éxitos como 'Ya supérame', 'En tu perra vida', 'Cada quien', 'El Amor No Fue Pa' Mi y 'El tóxico', entre otros.

Además se espera que cante su más reciente éxito de su álbum 'Evolución', 'El Beneficio de La Duda', que supera las 349 millones de visualizaciones en YouTube.

Los organizadores también notificaron que esta nueva fecha incorpora las que denominaron como 'mejoras clave en la experiencia del público'.

Y es que el concierto contará con silletería enumerada por localidades, una medida que busca garantizar "mayor comodidad, organización y control del aforo".

Asimismo, se habilitará una localidad especial para menores de edad, lo que permite el ingreso de familias completas al evento.

La producción del festival, cabe resaltar, está a cargo de Ame Concerts (Marco Barranco) y Music VIP Entertainment (Isael Gutiérrez).

o

Yeison Jiménez, por su parte, tiene varias canciones reconocidas dentro de las que destacan algunas como 'Vete', 'Aventurero', 'MLP', 'Ya no mi amor', 'Se acabó', 'Guaro (Remix)', 'Destino final' y 'Por qué la envidia', entre otros.

