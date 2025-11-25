NTN24
Martes, 25 de noviembre de 2025
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela rechaza acusaciones de Israel y llama "genocida" al canciller de Netanyahu

noviembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Canciller Yvan Gil
"Usted representa la barbarie", dijo Yvan Gil al canciller de Israel.

Este lunes, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, acusó al régimen de Venezuela de ser el "nexo" en Sudamérica de los grupos terroristas Hezbolá, Hamás y de los rebeldes chiíes hutíes de Yemen, a los que calificó como "Estados terroristas" en Oriente Medio.

El régimen de Maduro rechazó estas acusaciones y llamó al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, "criminal de guerra" y "genocida".

El canciller de Maduro, Yván Gil, escribió en sus redes sociales que Saar no debería mencionar a Venezuela, sino prepararse para "ser juzgado por los crímenes que su gobierno comete contra el pueblo palestino".

El jefe de la diplomacia israelí aseguró que en Suramérica "los criminales están construyendo alianzas de narcoterrorismo con el Medio Oriente" y "el nexo de esta red es Venezuela", según la traducción oficial de un discurso que pronunció durante una reunión de las Cámaras de Diputados y de Senadores en Paraguay.

Por eso, Yvan Gil respondió: "El nombre Venezuela le queda grande en su sucia boca y manos manchadas de sangre inocente. Nosotros somos un pueblo independiente, un pueblo que lucha por su soberanía, que libera, que defiende la igualdad, los derechos humanos y el derecho internacional".

"Usted, en cambio, representa la barbarie y la violación sistemática de todas las normas que rigen a la humanidad civilizada. No nos interesa su opinión ni nos afecta su retórica desesperada", agregó.

"Lo único que importa es que, más temprano que tarde, usted tendrá que rendir cuentas ante la justicia internacional".

 

