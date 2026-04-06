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Lunes, 06 de abril de 2026
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Artemis II

Estas son las impresionantes imágenes que deja un eclipse solar captado por los astronautas de Artemis II

abril 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: NASA
Foto: NASA
A bordo de la nave Orion, la tripulación contempló una Luna completamente oscura rodeada por la corona del Sol.

La misión Artemis II vivió un momento sin precedentes este lunes 6 de abril cuando sus astronautas observaron un eclipse solar de varios minutos mientras orbitaban la cara oculta de la Luna.

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A bordo de la nave Orion, la tripulación contempló una Luna completamente oscura rodeada por la corona del Sol.

“En este momento, la cápsula Orion está pasando por detrás de la Luna, por lo que el Sol está completamente eclipsado desde su perspectiva. Durante este tiempo, observarán una Luna casi oscurecida y aprovecharán la oportunidad para analizar la corona solar”, explicó la Nasa sobre el fenómeno.

El equipo, conformado por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, experimentó el fenómeno astronómico en completo aislamiento de comunicaciones, debido a la interferencia de la masa lunar.

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El eclipse ocurrió en medio de su recorrido histórico alrededor del lado oculto del satélite, que marcó el regreso de humanos a esta zona después de más de medio siglo.

A diferencia de los eclipses visibles desde la Tierra, este fenómeno no pudo ser observado desde el nuestro planeta, ya que se produjo por la ubicación de la cápsula detrás de la Luna.

Artemis II es la primera misión tripulada del programa Artemis de la NASA, cuyo objetivo es orbitar la Luna sin alunizar.

Con una duración estimada de 10 días, cuatro astronautas hacen parte de una tarea única: el regreso humano al espacio profundo por primera vez en más de 50 años.

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Si todo resulta, a la misión Artemis II le seguirá la misión Artemis III, la cual comprende el regreso a la superficie lunar.

Posteriormente, se desarrollarían otras tareas que comenzarán a ensamblar la estación espacial en órbita lunar para misiones a largo plazo.

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