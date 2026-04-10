Donald Trump prometió la apertura del estrecho de Ormuz "con o sin" la cooperación de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este viernes la apertura del estrecho de Ormuz "con o sin" la cooperación de Irán, y afirmó que su máxima prioridad en las conversaciones de paz era garantizar que Teherán no pudiera tener armas nucleares.

Trump envió al vicepresidente JD Vance a Pakistán para reunirse con altos funcionarios iraníes en un intento por alcanzar un acuerdo de paz tras el alto el fuego de dos semanas acordado el martes.

"Vamos a abrir el Golfo con o sin ellos o el estrecho, como lo llaman. Creo que será bastante rápido, y si no, podremos terminarlo", dijo Trump a los periodistas al salir de Washington para un viaje interno.

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La reapertura del estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del crudo mundial, será un tema central en las conversaciones de paz en Islamabad.

Pero cuando se le preguntó cómo sería un buen acuerdo, Trump respondió: "Sin armas nucleares. Eso es el 99%".

Horas antes, Trump afirmó que Irán no tiene "ninguna carta" para negociar, excepto el control temporal del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

"Los iraníes parecen no darse cuenta de que no tienen ninguna carta, aparte de una extorsión a corto plazo al mundo mediante el uso de las vías navegables internacionales", explicó Trump en su plataforma Truth Social.

"¡La única razón por la que siguen vivos hoy es para negociar!" advirtió, antes del inicio de discusiones de paz en Pakistán.

En otro mensaje en redes sociales, el mandatario afirmó que los iraníes “son mejores manejando las noticias falsas y las 'relaciones públicas' que luchando".

Irán y Estados Unidos anunciaron la reapertura del crucial estrecho tras la tregua de dos semanas declarada el martes, pero las amenazas de Teherán han provocado que muy pocos barcos lo atraviesen.