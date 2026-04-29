Así se activó el sistema antidrones en el Aeropuerto El Dorado tras incidente que frenó operaciones

El aeropuerto El Dorado sufrió una interrupción en la tarde del pasado martes, tras la activación del protocolo antridrones que provocó la suspensión de las operaciones durante 45 minutos en el aeropuerto.

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La alerta se activó porque un dron particular fue detectado en la plataforma internacional, lo que generó seguir el procedimiento de seguridad, en el, se evalúa el riesgo y se suspende temporalmente las operaciones hasta el equipo intruso sea retirado.

En una entrevista con la FM, el coronel Andrés Felipe Otero, director de Operaciones de Navegación Aérea de Aerocivil, explicó el protocolo antidrones que usa El Aeropuerto Internacional El Dorado.

El sistema consiste en identificar la presencia de drones en el espacio aéreo restringido. “Dentro de las 3.5 millas de cualquier aeródromo, cualquier intrusión de un dron es un riesgo que puede llegar a ser muy crítico porque puede causar fatalidades”, explicó.

Esto debido a que El Dorado “no tiene un sistema antridrones como aeropuerto, pero la Fuerza Aeroespacial colombiana sí cuenta con un sistema antidrones para este tipo de eventos”.

En ese contexto, el sistema antidrones de la Fuerza Aeroespacial está a “disposición de El Dorado”. El sistema permite el uso de dos tipos para neutralizar los drones intrusos.

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“Unos permiten la detección, pero depende del tamaño del dron, y otros que inhiben la señal del dron, pero esto puede afectar las comunicaciones de las aeronaves y a los sistemas de navegación”.

Frente a las consecuencias que puedo haber desatado el evento, Otero destacó que “estamos en una campaña que se llama ‘Vuela Legal y Vuela Seguro’, la invitación es que la gente entiende y regularice el uso de los drones”, donde los civiles tengan conocimiento de los espacios aéreos restringidos.