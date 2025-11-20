Comedia sudamericana navideña que rompió Récord Guinness se estrena en reconocida plataforma; es la primera cinta de un célebre programa de TV

Una nueva película navideña sudamericana que recientemente obtuvo un Récord Guinness está disponible desde este fin de semana en la plataforma digital de contenidos audiovisuales de Amazon, Prime Video.

Se trata de '31 Minutos: Calurosa Navidad', una comedia navideña realizada con títeres que es la primera película del exitoso y célebre programa de televisión chileno '31 minutos', un show que parodia el formato de un noticiero y combina entretenimiento con un sutil comentario social.

La película obtuvo este miércoles un Récord Guinness durante la premier de la cinta, en el Centro Cultural Matucana de Santiago, por haber logrado el mayor desfile de títeres en una alfombra roja, con un total de 127 marionetas que cruzaron por la pasarela hacia la proyección del lanzamiento.

Los 37 episodios remasterizados de '31 Minutos', cabe resaltar, también llegaron a Prime Video el fin de semana y, con ellos, una nueva aventura, esta vez en formato de película que, por su género y estilo, funciona para un público de todas las edades.

"Cuando una ola de calor amenaza con arruinar las celebraciones navideñas en Titirilquén, Juan Carlos Bodoque deberá emprender una misión hacia el Polo Norte para salvar esta importante festividad. Mientras tanto, Tulio, Juanín, Mario Hugo, Patana y el resto del equipo preparan un evento para celebrar la Navidad y esperar el regreso de Bodoque", dice la sinopsis del filme divulgada por Amazon.

La cinta cuenta además con la participación especial de la icónica cantante y compositora mexicana Julieta Venegas, quien hace una aparición especial con los personajes en set y, junto a ellos, canta una de las varias canciones que están incluidas.

El filme fue creado por la dupla creativa formada por Álvaro Díaz (31 Minutos, El Bosque de Karadima) y Pedro Peirano (31 Minutos, Perry Mason), mientras que la serie es una producción de APLAPLAC.

Estrenada originalmente en 2003, '31 Minutos' ha recibido un amplio reconocimiento no solo por sus episodios televisivos, sino también por sus álbumes, presentaciones en vivo en toda América Latina, cine, teatro y un museo itinerante con entradas agotadas en Chile y México, así como su exitoso Tiny Desk.

Es importante señalar, por demás, que la membresía local de Amazon Prime está actualmente disponible por un total de 24.900 pesos colombianos mensuales o 165.600 anuales.

'31 Minutos: Calurosa Navidad' se une a una lista de películas y programas internacionales disponibles en ese catálogo, así como las producciones colombianas, originales de Amazon, 'Betty la Fea: la Historia Continúa', 'Pimpinero: Sangre y Gasolina', 'Los Billis', 'Los Iniciados', 'LOL: Last One Laughing Colombia', 'Manes', 'Primate' y 'Mi Selección Colombia', entre otros.