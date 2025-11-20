NTN24
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Películas

Comedia sudamericana navideña que rompió Récord Guinness se estrena en reconocida plataforma; es la primera cinta de un célebre programa de TV

noviembre 20, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Récord Guinness/ Prime Video - Fotos AFP
Récord Guinness/ Prime Video - Fotos AFP
El largometraje incluye la participación especial de la icónica cantante y compositora mexicana Julieta Venegas.

Una nueva película navideña sudamericana que recientemente obtuvo un Récord Guinness está disponible desde este fin de semana en la plataforma digital de contenidos audiovisuales de Amazon, Prime Video.

Se trata de '31 Minutos: Calurosa Navidad', una comedia navideña realizada con títeres que es la primera película del exitoso y célebre programa de televisión chileno '31 minutos', un show que parodia el formato de un noticiero y combina entretenimiento con un sutil comentario social.

o

La película obtuvo este miércoles un Récord Guinness durante la premier de la cinta, en el Centro Cultural Matucana de Santiago, por haber logrado el mayor desfile de títeres en una alfombra roja, con un total de 127 marionetas que cruzaron por la pasarela hacia la proyección del lanzamiento.

Los 37 episodios remasterizados de '31 Minutos', cabe resaltar, también llegaron a Prime Video el fin de semana y, con ellos, una nueva aventura, esta vez en formato de película que, por su género y estilo, funciona para un público de todas las edades.

"Cuando una ola de calor amenaza con arruinar las celebraciones navideñas en Titirilquén, Juan Carlos Bodoque deberá emprender una misión hacia el Polo Norte para salvar esta importante festividad. Mientras tanto, Tulio, Juanín, Mario Hugo, Patana y el resto del equipo preparan un evento para celebrar la Navidad y esperar el regreso de Bodoque", dice la sinopsis del filme divulgada por Amazon.

o

La cinta cuenta además con la participación especial de la icónica cantante y compositora mexicana Julieta Venegas, quien hace una aparición especial con los personajes en set y, junto a ellos, canta una de las varias canciones que están incluidas.

El filme fue creado por la dupla creativa formada por Álvaro Díaz (31 Minutos, El Bosque de Karadima) y Pedro Peirano (31 Minutos, Perry Mason), mientras que la serie es una producción de APLAPLAC.

Estrenada originalmente en 2003, '31 Minutos' ha recibido un amplio reconocimiento no solo por sus episodios televisivos, sino también por sus álbumes, presentaciones en vivo en toda América Latina, cine, teatro y un museo itinerante con entradas agotadas en Chile y México, así como su exitoso Tiny Desk.

Es importante señalar, por demás, que la membresía local de Amazon Prime está actualmente disponible por un total de 24.900 pesos colombianos mensuales o 165.600 anuales.

o

'31 Minutos: Calurosa Navidad' se une a una lista de películas y programas internacionales disponibles en ese catálogo, así como las producciones colombianas, originales de Amazon, 'Betty la Fea: la Historia Continúa', 'Pimpinero: Sangre y Gasolina', 'Los Billis', 'Los Iniciados', 'LOL: Last One Laughing Colombia', 'Manes', 'Primate' y 'Mi Selección Colombia', entre otros.

Temas relacionados:

Películas

Estrenos

Amazon

Prime Video

Récord Guinness

Humor

Cine

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los comunistas aman lo que dicen que odian": voces en Colombia piden vigilancia sobre millonaria compra de 17 aviones Gripen a compañía sueca

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El partido republicano debe demostrar que está del lado de la comunidad latina": venezolano concejal en El Doral habla en NTN24 sobre el TPS

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Casa Blanca lanza contundente mensaje respecto al narcoterrorismo en la región y apunta nuevamente contra Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál podría ser el impacto de que sean revelados los archivos del caso de Jeffrey Epstein?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La operación desplegada en el Caribe tiene el signo de 'Tienes que irte Maduro'": Carlos Blanco, exministro y asesor de María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Marcha de la ‘Generación Z’ - Foto EFE
México

Analista explica los riesgos que conlleva la movilización de la Generación Z en el marco del aniversario de la Revolución Mexicana

Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial (AFP)
Miguel Uribe Londoño

“Si EE. UU. lo solicita, extraditaré a Petro con gusto”: Miguel Uribe Londoño y su propuesta si llega a la Presidencia de Colombia

Foto del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

"Los militares venezolanos no se van a sacrificar por Nicolás Maduro": militar retirado de la FANB lanza advertencia sobre eventual intervención de EE. UU. en Venezuela

José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
Cuba

“Me introdujeron un palo en la boca y con un embudo vaciaron de golpe comida en descomposición”: José Daniel Ferrer, exiliado cubano, sobre las torturas del régimen en las cárceles

Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana y Ejército Bolivariano - Foto AFP
Tren de Aragua

"Es difícil cooperar con la Policía de Venezuela": subprefecto de la Policía de Investigación en Chile sobre problema del Tren de Aragua que amenaza al país

Más de Entretenimiento

Ver más
Actor Jesse Eisenberg | Foto: EFE
Actor

Actor Jesse Eisenberg reveló que donará un riñón a un desconocido: “estoy muy emocionado de hacerlo”

Meryl Streep y Anne Hathaway son las grandes protagonistas de ‘El diablo viste a la moda 2’-Foto: EFE/AFP
El diablo viste a la moda

Así es el reencuentro de ‘Miranda’ y ‘Andy’ en el primer gran teaser tráiler de ‘El diablo viste a la moda 2’

Antonela Roccuzzo | Foto: AFP
Antonela Rocuzzo

La viral reacción de Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, al no ser reconocida por un influencer en Miami: “¿de qué trabajas?”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump - NASA | Fotos EFE
Nasa

Filtran el “Proyecto Atenea”: el ambicioso plan secreto del elegido de Trump que busca “acelerar, arreglar y eliminar” estructuras de la NASA

Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Régimen de Maduro

"EE. UU. apoyará a militares venezolanos que quieran repartirse los US$50 millones por Maduro": excontratista de la CIA

El príncipe Andrés y Virginia Giuffre (AFP)
Príncipe Andrés

"Temía morir como esclava sexual": las crudas palabras de Virginia Giuffre que ponen contra las cuerdas al príncipe Andrés

Elecciones en Chile 2025 - Foto: AFP
Chile

Cierran las urnas en Chile para elegir presidente y renovar el Congreso

Gustavo Petro, presidente de Colombia; Eduardo Montealegre, exfiscal y designado ministro de Justicia - Fotos EFE
Gustavo Petro

Ministro de Justicia de Colombia se va del cargo un día después de dar a conocer el proyecto de la Constituyente: “en palacio hay traidores que acechan con dagas”

Armando Benedetti se pronunció tras el allanamiento a su vivienda - Foto: AFP
Armando Benedetti

“Un abuso de poder”: así calificó el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, el allanamiento a su vivienda

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

Presidente Trump asegura que no descarta el despliegue de tropas de Estados Unidos en Venezuela: “Tenemos que ocuparnos de Venezuela”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre