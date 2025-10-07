Presidente de Ecuador Daniel Noboa sale ileso de un ataque a balazos a caravana presidencial

El Gobierno de Ecuador informó que el presidente Daniel Noboa resultó ileso tras un ataque presuntamente a balazos y piedras contra el vehículo en el que viajaba este martes, en medio de protestas indígenas en rechazo a su gestión.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, denunció que “aparecieron 500 personas y le estuvieron lanzando piedras” a la caravana y que también se encontraron “signos de bala en el carro del presidente”.

Sin embargo, la funcionaria subrayó que el mandatario “está haciendo su agenda con normalidad”.

Algunos videos difundidos por la Presidencia evidenciaron la escena desde el interior de uno de los vehículos, cuando varios objetos chocan contra los vidrios y alguien al interior grita "agachen la cabeza".

Además, unas imágenes registradas desde el exterior muestran a un grupo de manifestantes, algunos de ellos indígenas con trajes tradicionales, que lanzan piedras y palos mientras la caravana avanza en medio del sonido de sirenas.

"Esas agresiones no se aceptan en el nuevo Ecuador. La ley aplica para todos. (...) No vamos a permitir que un poco (algunos, ndlr) de vándalos eviten que trabajemos por ustedes", dijo el presidente ante los asistentes en Cuenca.

La ministra Manzano enfatizó que el gobierno presentó una denuncia por "tentativa de asesinato" contra Noboa y que tras el hecho hay cinco personas detenidas, que serán investigadas por el delito de terrorismo, castigado con hasta 30 años de prisión.