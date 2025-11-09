NTN24
Domingo, 09 de noviembre de 2025
Domingo, 09 de noviembre de 2025
James Rodríguez

"Está en otro nivel": La impresionante jugada de James Rodríguez con la que se despidió del León de México; se fue ovacionado

noviembre 9, 2025
Por: David Esteban Pinzón
James Rodríguez - Foto EFE
James Rodríguez - Foto EFE
Aunque el marcador final no favoreció al equipo del colombiano, hubo una asistencia de volea que deleitó a los aficionados.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Una destacada jugada del futbolista colombiano James Rodríguez dio de qué hablar este fin de semana no solo por la calidad con la que se ejecutó la acción, sino porque luego del partido los hinchas de su equipo, el León de México, le ovacionaron mientras él levantaba sus brazos en la que representó inminente despedida.

Todo ocurrió durante la jornada número 17 de la Liga MX cuando el equipo del colombiano visitó a Puebla en un encuentro criticado en la previa por los aficionados de ambos equipos, que están actualmente ubicados en las dos últimas casillas de la tabla de posiciones.

o

Luego de que el equipo local se hiciera con la delantera desde los 15 minutos del primer tiempo y cuando estaba cerca de marcar el segundo, León aprovechó un contraataque comandado por James Rodríguez para iniciar una jugada que pondría, hasta ese momento, la igualdad en el marcador.

El capitán de la selección Colombia recibió un rebote cerca de su propia área y, tras ejecutar una jugada de 'sombrero' para perfilarse de cara al arco rival, impactó un impresionante pase de volea con la parte externa de su pie izquierdo que mezcló efecto y potencia para superar la línea de la mitad del campo de juego en un extenso y exitoso recorrido.

La asistencia dejó mano a mano al delantero compañero de James Iván Moreno contra el arquero rival, Jesús 'La Araña' Rodríguez.

o

A Moreno le bastó con adelantarse apenas unos metros para ingresar al área y sacar un remate cruzado que finalizó una anotación aplaudida por periodistas y aficionados.

"James Rodríguez está en otro nivel", "Merece un equipo que juegue a la par de él", "Qué pase", "Es una locura", "Top 5 mejores pasadores de la historia del futbol", "Qué exquisitez", "Tremendo pase", "Asistencia de fútbol europeo y "Es un poema", fueron algunas de las reacciones de los internautas en redes sociales al video del pase del colombiano que terminó en gol.

El resultado final, sin embargo, no favoreció al equipo del exjugador del Real Madrid y del Bayern Múnich, pues cerca del final de la primera parte el uruguayo delantero de Puebla Emiliano Gómez les devolvió la ventaja a los suyos y el partido transcurrió de esa manera hasta el pitazo final.

Los halagos por una nueva jugada del ganador del Premio Puskás se dan en medio de varias especulaciones sobre su futuro, luego de que se revelara que no continuaría en el León de México por varias fuentes de ese país y la prensa colombiana.

Rodríguez llegó a León a principios de año luego de su paso por el Rayo Vallecano de LaLiga de España y de Sao Paulo de Brasil.

Aunque su destino es incierto, algunos se han atrevido a asegurar que regresará a Europa, o que incluso recibió ofertas para jugar en la Major League Soccer (MLS) de Lionel Messi.

o

Algunas de las teorías apuntan incluso a que permanecerá en el fútbol mexicano, pues el colombiano ha manifestado su comodidad en ese país. El club América, entretanto, está en la búsqueda de un centrocampista.

Temas relacionados:

James Rodríguez

Club León

Fútbol mexicano

Selección Colombia

Fichaje

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Los magistrados fueron usados como carne de cañón”: los relatos que han salido a la luz tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Dirigente político sobre la posibilidad que Maduro deje el poder en Venezuela: “es prisionero del Cartel de los Soles y ellos no lo van a permitir”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Petro vuelve a cuestionar ataques en el Caribe y medidas militares de Trump en medio de su pronunciamiento en la cumbre de la CELAC y la UE

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Deportes

Ver más
Jürgen Klopp y Luis Díaz - Foto: EFE
Jürgen Klopp

Klopp da su veredicto sobre el jugador que reemplazó a Luis Díaz en medio de momento irregular del Liverpool

Jhon Arias, Mayra Ramírez y Kevin Mier | Foto: EFE
Premios The Best de la FIFA

Venezuela y Colombia presente: estos son los futbolistas nominados a los premios The Best 2025 de la FIFA

La fecha 19 de la Liga BetPlay Clausura 2025 fue aplazada - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

No habrá jornada de Liga Betplay el fin de semana: Dimayor aplazó la fecha 19 para que los equipos lleguen al día a la penúltima jornada del campeonato

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jürgen Klopp y Luis Díaz - Foto: EFE
Jürgen Klopp

Klopp da su veredicto sobre el jugador que reemplazó a Luis Díaz en medio de momento irregular del Liverpool

Karol G | Foto: EFE
Karol G

Estos son los elevados precios de las prendas de la nueva colección de Karol G inspirada en su álbum ‘Tropicoqueta’

Entrenamiento militar de Estados Unidos en Panamá / FOTO: Captura de pantalla
Panamá

Ejército de Estados Unidos hace entrenamientos de terreno en Panamá como parte del plan contra los carteles de la droga

Gustavo Petro se pronunció tras el nuevo ataque de EE. UU. a embarcaciones en el Pacífico - Foto: AFP
Movilidad

"Quitar el parrillero no quita el homicidio": Petro critica la medida del alcalde de Bogotá que restringe la circulación de motociclistas en Halloween

Jhon Arias, Mayra Ramírez y Kevin Mier | Foto: EFE
Premios The Best de la FIFA

Venezuela y Colombia presente: estos son los futbolistas nominados a los premios The Best 2025 de la FIFA

Gustavo Petro y Diego Molano - Fotos: EFE
Petro en Lista Clinton

“El presidente Petro ha tomado la decisión de estar del lado incorrecto de la historia al convertirse en el aliado del Cartel de los Soles”: Diego Molano

La fecha 19 de la Liga BetPlay Clausura 2025 fue aplazada - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

No habrá jornada de Liga Betplay el fin de semana: Dimayor aplazó la fecha 19 para que los equipos lleguen al día a la penúltima jornada del campeonato

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre