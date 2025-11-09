"Está en otro nivel": La impresionante jugada de James Rodríguez con la que se despidió del León de México; se fue ovacionado

Una destacada jugada del futbolista colombiano James Rodríguez dio de qué hablar este fin de semana no solo por la calidad con la que se ejecutó la acción, sino porque luego del partido los hinchas de su equipo, el León de México, le ovacionaron mientras él levantaba sus brazos en la que representó inminente despedida.

Todo ocurrió durante la jornada número 17 de la Liga MX cuando el equipo del colombiano visitó a Puebla en un encuentro criticado en la previa por los aficionados de ambos equipos, que están actualmente ubicados en las dos últimas casillas de la tabla de posiciones.

Luego de que el equipo local se hiciera con la delantera desde los 15 minutos del primer tiempo y cuando estaba cerca de marcar el segundo, León aprovechó un contraataque comandado por James Rodríguez para iniciar una jugada que pondría, hasta ese momento, la igualdad en el marcador.

El capitán de la selección Colombia recibió un rebote cerca de su propia área y, tras ejecutar una jugada de 'sombrero' para perfilarse de cara al arco rival, impactó un impresionante pase de volea con la parte externa de su pie izquierdo que mezcló efecto y potencia para superar la línea de la mitad del campo de juego en un extenso y exitoso recorrido.

La asistencia dejó mano a mano al delantero compañero de James Iván Moreno contra el arquero rival, Jesús 'La Araña' Rodríguez.

A Moreno le bastó con adelantarse apenas unos metros para ingresar al área y sacar un remate cruzado que finalizó una anotación aplaudida por periodistas y aficionados.

"James Rodríguez está en otro nivel", "Merece un equipo que juegue a la par de él", "Qué pase", "Es una locura", "Top 5 mejores pasadores de la historia del futbol", "Qué exquisitez", "Tremendo pase", "Asistencia de fútbol europeo y "Es un poema", fueron algunas de las reacciones de los internautas en redes sociales al video del pase del colombiano que terminó en gol.

El resultado final, sin embargo, no favoreció al equipo del exjugador del Real Madrid y del Bayern Múnich, pues cerca del final de la primera parte el uruguayo delantero de Puebla Emiliano Gómez les devolvió la ventaja a los suyos y el partido transcurrió de esa manera hasta el pitazo final.

Los halagos por una nueva jugada del ganador del Premio Puskás se dan en medio de varias especulaciones sobre su futuro, luego de que se revelara que no continuaría en el León de México por varias fuentes de ese país y la prensa colombiana.

Rodríguez llegó a León a principios de año luego de su paso por el Rayo Vallecano de LaLiga de España y de Sao Paulo de Brasil.

Aunque su destino es incierto, algunos se han atrevido a asegurar que regresará a Europa, o que incluso recibió ofertas para jugar en la Major League Soccer (MLS) de Lionel Messi.

Algunas de las teorías apuntan incluso a que permanecerá en el fútbol mexicano, pues el colombiano ha manifestado su comodidad en ese país. El club América, entretanto, está en la búsqueda de un centrocampista.