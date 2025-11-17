NTN24
Lunes, 17 de noviembre de 2025
Estados Unidos

Estados Unidos colaboró con país latinoamericano en la lucha contra las drogas como parte de la nueva fase de la operación en el Caribe

noviembre 17, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Incautación de drogas ilegales en EE. UU. - Guardia Costera de EE. UU.
Ambas naciones hicieron el decomiso de casi 500 kilogramos de droga y detuvieron a tres personas.

República Dominicana informó este lunes sobre un segundo decomiso de casi 500 kilogramos de droga en un operativo conjunto con Estados Unidos como parte de la nueva fase de su lucha antinarcóticos en el Caribe.

La nueva incautación realizada en apoyo a la operación estadounidense "Lanza del Sur" se llevó a cabo en Pedernales, al sur de la isla, y dejó un saldo de tres detenidos.

Los equipos antidrogas persiguieron durante "varias horas" a una lancha rápida que llevaba "806 paquetes de presunta droga" con un peso aproximado de 494,83 kilogramos, dijo en un comunicado la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

La embarcación de 27 pies de eslora fue interceptada "a varias millas náuticas al sur de la isla Beata" y tenía dos motores de 60 caballos de fuerza fuera de borda.

"Por la frustrada operación de narcotráfico internacional, las autoridades arrestaron a tres dominicanos, quienes serán sometidos a la justicia en las próximas horas", añadió el texto.

Las autoridades investigan si este nuevo decomiso tiene relación con otra media tonelada de cocaína incautada el fin de semana.

Estados Unidos desplegó en septiembre buques de guerra en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, después de acusar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de encabezar carteles de droga y ofreció 50 millones de dólares por su captura.

Desde entonces ha bombardeado más de una veintena de supuestas narcolanchas con un saldo de al menos 83 muertos.

El presidente estadounidense Donald Trump sugirió el domingo que podría tener un posible diálogo con Maduro, quien ha solicitado en diversas ocasiones una negociación.

Trump dijo el viernes que "en cierto modo" había decidido sus siguientes pasos sobre Venezuela. "No puedo decirles qué es", señaló en declaraciones a periodistas.

Estados Unidos también realiza un ejercicio militar conjunto con Trinidad y Tobago.

