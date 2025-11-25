Estados Unidos pide que se investiguen supuestos vínculos entre "altos cargos" del Gobierno Petro y las disidencias de las FARC

Estados Unidos pidió este lunes investigar los vínculos entre funcionarios del Gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según una comunicación del Departamento de Estado a la que tuvo acceso NTN24.

"Tenemos conocimiento de informes que alegan vínculos entre altos cargos de la Administración Petro y disidentes de las FARC, organización terrorista extranjera", dijo la Oficina de Prensa del Departamento de Estado.

Los informes que fueron mencionados por la agencia estadounidense, cabe resaltar, hacen referencia al reportaje de Caracol Noticias en el que se mencionan los nombres del general del Ejército, Juan Miguel Huertas, y de Wilmer Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia.

El reporte dice que ambos funcionarios estarían vinculados a las disidencias del desmovilizado grupo guerrillero.

Y es que Huertas y Mejía, de acuerdo con lo que reveló el medio colombiano, aparecieron en fotos, chats, correos, cartas y memorias digitales que reflejarían una aparten cercanía con jefes de las disidencias de las FARC de alias 'Calarcá'.

"Dada nuestra estrecha cooperación histórica en materia de seguridad, instamos a la Administración Petro, a la Fiscalía General de la Nación y a otras instituciones colombianas a que investiguen a fondo estas acusaciones y tomen todas las medidas oportunas", instó el Departamento de Estado Estadounidense.

Según el reporte periodístico, la conexión entre Alexander Díaz, alias 'Calarcá' y el general Huertas, incluiría la propuesta detallada para montar una empresa de seguridad legal que operaría como fachada para legitimar y armar a la estructura disidente.

Entre los archivos además hay testimonios que señalan a Mejía, a quien apodan 'El Chulo' debido a su supuesta asociación con oficiales del Ejército, de ser el encargado de acercar las organizaciones criminales con integrantes de la fuerza pública.

Tras la revelación de estos archivos y los nexos, tanto el Ministerio de Defensa como la Procuraduría General de la Nación anunciaron que abrirán una indagación preliminar contra el general Huertas.

El presidente Petro, mientras tanto, negó el lunes la supuesta infiltración de una guerrilla en organismos de inteligencia y altos mandos del Ejército para evadir controles militares y comprar armas.

"Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wilmer son falsos. Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del Ejército corruptos. Varios casos como el robo de armas al Ejército en La Guajira y precisamente la entrega a bandidos de permisos para hacer compañías de seguridad, es gracias a eso", escribió Petro en X.