NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Spotify

Así quedaría el aumento de precios que estaría evaluando Spotify para Latinoamérica y Estados Unidos

noviembre 27, 2025
Por: Diana Pérez
Spotify | Foto: EFE
El cambio también llegaría hasta Europa, específicamente a España, en donde el aumento de los precios se daría a finales de 2026.

De cara al inicio del 2026, la plataforma de reproducción de música vía streaming Spotify ya tendría estaría pensado en implementar un cambio que afectaría a los usuarios en Latinoamérica y Estados Unidos.

La famosa aplicación de streaming estaría evaluando implementar nuevos planes de suscripción, lo que influiría en la tarifa que ofrece actualmente.

Según el medio Financial Times, el cambio sería por un tema de estrategia corporativa y se aplicaría en los primeros meses del 2026.

La subida de precios sería principalmente, para el territorio estadounidense en donde la aplicación tiene uno del público más grande en el mundo.

La última vez que Spotify hizo una actualización a sus tarifas fue en 2024, cuando la suscripción individual alcanzó los 11,99 dólares mensuales.

Un poco más arriba que su competencia directa, Apple Music, que puso el precio de esta suscripción en 10,99 dólares mensuales.

De acuerdo con las fuentes consultadas por el medio Financial Times, el aumento en los planes de Spotify serían entre el 7% y el 20% dependiendo del tipo de plan y el lugar.

En Latinoamérica, no sería diferente a Estados Unidos y también estaría sujeta a realizar cambios en su tarifa actual.

En Colombia la suscripción individual cuesta 18.500 COP, en Argentina 30299 ARS y en México 139 MXN.

Aplicando el porcentaje que planea Spotify, las tarifas de este plan quedarían así:

En Colombia: el valor premium individual pasaría de costar 18.500 a 19.795 COP (si aumenta al 7%) y 22.200 COP (si el aumento es del 20%).
Para Argentina: el valor sería de 3.299 ARS a 3.530 (del 7%) y 3.959 del (20%).
En México: el plan pasaría de 139 MXN a 148.73 (del 7%) y 166.80 (si el aumento es del 20%).

Los expertos apuntan a que el cambio también llegaría hasta Europa, específicamente a España, en donde el aumento de los precios se daría a finales de 2026.

