NTN24
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Drogas

Decomisaron más de 13 toneladas de cocaína en el Pacífico; la embarcación había salido desde Colombia

noviembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Decomiso de drogas en Panamá - AFP
Decomiso de drogas en Panamá - AFP
El cargamento de droga fue descubierto a bordo de un barco que se encontraba en las cercanías de la isla de San Miguel, en Panamá.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Las autoridades de Panamá anunciaron el decomiso de más de 13 toneladas de cocaína en el Pacífico en una embarcación que iba hacia Estados Unidos precedente de Colombia.

El país centroamericano considera el operativo como uno de los mayores decomisos de droga en su historia desde 2007, cuando fueron incautadas 19 toneladas de cocaína en aguas del Pacífico panameño.

"Es un hecho histórico", aseguró durante una conferencia de prensa Julio Villareal, fiscal antidrogas de Panamá.

En total, son "13,5 toneladas" de cocaína, aunque en una conferencia de prensa inicial, las autoridades panameñas habían cuantificado en unas 12 toneladas la totalidad de la droga incautada.

o

De acuerdo con los informes, el cargamento de droga fue descubierto a bordo de una embarcación que se encontraba en las cercanías de la isla de San Miguel, en el archipiélago de Las Perlas.

A bordo del barco iban 10 tripulantes, quienes habían salido desde Colombia y tenían como destino México y Estados Unidos. Las autoridades indicaron que todos sus tripulantes, entre los que había venezolanos, ecuatorianos y nicaragüenses, quedaron detenidos.

Panamá es paso del contrabando de cocaína procedente de Sudamérica, principalmente Colombia, hacia Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades adelantan operativos contra el tráfico de drogas y el año anterior reportaron la incautación de 124 toneladas de droga.

El operativo contra el tráfico de drogas en el pacífico panameño tiene lugar en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, cerca de Venezuela, para combatir a los carteles de la droga incluido el Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro.

o

Y es que desde hace varias semanas, la Administración del presidente Donald Trump viene golpeando fuertemente a los carteles de la droga en el Caribe y el Pacifico, donde ha destruido aproximadamente veinte embarcaciones con droga y ha dejado más de setenta presuntos narcotraficantes abatidos.

Según las estimaciones de Washington, el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa en avionetas, lanchas y minisubmarinos a través de México y Centroamérica.

Temas relacionados:

Drogas

Operativo

Panamá

Pacífico

Narcotráfico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Duro relato de esposa de exmilitar colombiano condenado en Rusia por supuestamente combatir a favor de Ucrania: “Nos enteramos por las redes sociales”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Funcionará el “modelo Bukele” en Ecuador? Un exdirector de Inteligencia dice porqué no

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“El portaviones Gerald Ford aumenta las capacidades de ataques con aviones a objetivos terrestres en Venezuela”: profesor del Colegio de Guerra de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nada es improvisado a niveles de la Casa Blanca": analistas sobre polémica por imagen de Petro y Maduro vestidos de presos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Hay una similitud, pero no va a ser igual": explican funcionamiento de cárcel ecuatoriana, muy parecida a la de Bukele, que fue inaugurada por Noboa

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Si cae el régimen Venezuela, puede caer Cuba o Nicaragua? Esto dicen los expertos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Portaviones USS Gerald Ford (EFE)
Portaviones

Llegada del portaviones Gerald Ford al Caribe sería el comienzo de las “operaciones psicológicas contra Maduro”, según experto

Cielo Paz, esposa de José Medina - AFP
Condena

Duro relato de esposa de exmilitar colombiano condenado en Rusia por supuestamente combatir a favor de Ucrania: “Nos enteramos por las redes sociales”

Foto: Casa Blanca
Gustavo Petro

"Nada es improvisado a niveles de la Casa Blanca": analistas sobre polémica por imagen de Petro y Maduro vestidos de presos

Portaviones Gerald R. Ford - Foto America's Navy
Despliegue militar de Estados Unidos

Armada de EE. UU. precisa la misión del portaviones Gerald R. Ford en el Caribe sur y revela su impactante poder militar

Bernie Moreno, senador de EE. UU. (AFP)
Bernie Moreno

"No tenemos un líder en Colombia que nos permita seguir un camino de beneficio mutuo": Bernie Moreno se pronuncia sobre Petro y la relación con Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Maduro y primera ministra de Trinidad y Tobago - Fotos: AFP
Gas

“Venezuela tiene una crisis muy grande en materia de suministro de gas”: ex viceministro de Energía y Petróleo de Venezuela

Ataques de Estados Unidos en el Caribe - Captura video proporcionado por el Gobierno
Gobierno de Estados Unidos

Estados Unidos realizó un nuevo ataque en el Caribe y por primera vez hay sobrevivientes, dijo un funcionario estadounidense a Reuters

Imagen en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador. (Presidencia de El Salvador - EFE)
El Salvador

Entregan a El Salvador a pandilleros "altamente peligrosos" que fueron expulsados de México

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Cristiano Ronaldo y Messi | Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo reabrió la discusión sobre quién es mejor entre él y Messi con una contundente respuesta

Maduro y primera ministra de Trinidad y Tobago - Fotos: AFP
Gas

“Venezuela tiene una crisis muy grande en materia de suministro de gas”: ex viceministro de Energía y Petróleo de Venezuela

Ataques de Estados Unidos en el Caribe - Captura video proporcionado por el Gobierno
Gobierno de Estados Unidos

Estados Unidos realizó un nuevo ataque en el Caribe y por primera vez hay sobrevivientes, dijo un funcionario estadounidense a Reuters

Imagen en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador. (Presidencia de El Salvador - EFE)
El Salvador

Entregan a El Salvador a pandilleros "altamente peligrosos" que fueron expulsados de México

Potente frente polar que congela el centro y este de Estados Unidos - Foto AFP
Frente frío

Alerta por potente frente polar que congela en otoño el centro y este de Estados Unidos y gran parte de México

Donald Trump y Xi Jinping (EFE)
Donald Trump

¿Cuál es el balance del encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping?

El premio Nobel estadounidense James Watson. (EFE)
ADN

Falleció el científico que descubrió la estructura del ADN: se le recuerda por haber subastado su medalla como ganador del Nobel

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre