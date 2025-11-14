Angola se rinde ante Messi: Video registra cómo Luanda enloqueció por la llegada del 'GOAT' argentino

Este viernes 14 de noviembre las selecciones de Angola y Argentina se verán las caras en el marco de un partido amistoso.

VEA TAMBIÉN 'Cláusula Beckham': la medida que podría sellar el FC Barcelona para que Messi tenga su último baile con la camiseta azulgrana o

La ‘albiceleste’ llegó al país africano y se desató una verdadera locura en Luanda, la capital, con el traslado de la campeona del mundo.

La fuerte algarabía acompañó al cuadro sudamericano desde el aeropuerto 4 de Fevereiro hasta el hotel en que se alojó el plantel.

Al grito de “Meeessaiii, Meeessi”, los aficionados angoleños corrían al lado del autobus en el que se desplazaban los actuales monarcas del futbol a nivel de selecciones.

El tránsito, consecuentemente se paralizó, mientras los fans corrían cerca del vehículo para tratar de ubicar al rosarino entre los pasajeros.

Para evitar cualquier calamidad, durante el arribo de los argentinos se evidenció un importante dispositivo de seguridad, con carros militares incluidos.

A continuación, la ficha técnica del compromiso preparatorio entre Angola y Argentina:

VEA TAMBIÉN A pesar de hacerle frente a Leones y Tiburones, Magallanes continúa en las profundidades: Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP o

Once titular de Argentina: Rulli, Foyth, Otamendi, Tagliafico, González, De Paul, Mac Allister, Lo Celso, Messi, Martínez y Almada.

Las grandes ausencias de la “Scaloneta” son: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Enzo Fernández y Julián Álvarez, entre otros.

Alineación de Angola: Marques, Clinton Mata, Carmo, Gaspar, To Carneiro, Maestro, Fredy, Beni, Luvumbo, Banza, Mabululu.

El cotejo se llevará a cabo en el estadio 11 de Novembro que tiene capacidad para alrededor de 48500 espectadores.