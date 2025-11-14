NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Messi

Angola se rinde ante Messi: Video registra cómo Luanda enloqueció por la llegada del 'GOAT' argentino

noviembre 14, 2025
Por: Nucho Martínez
Fanáticos angoleños presentes en la llegada de la Selección de Argentina a Luanda / Lionel Messi, futbolista argentino - Fotos: X / EFE
La 'Albiceleste' jugará ante el cuadro africano en el estadio 11 de Novembro.

Este viernes 14 de noviembre las selecciones de Angola y Argentina se verán las caras en el marco de un partido amistoso.

La ‘albiceleste’ llegó al país africano y se desató una verdadera locura en Luanda, la capital, con el traslado de la campeona del mundo.

La fuerte algarabía acompañó al cuadro sudamericano desde el aeropuerto 4 de Fevereiro hasta el hotel en que se alojó el plantel.

Al grito de “Meeessaiii, Meeessi”, los aficionados angoleños corrían al lado del autobus en el que se desplazaban los actuales monarcas del futbol a nivel de selecciones.

El tránsito, consecuentemente se paralizó, mientras los fans corrían cerca del vehículo para tratar de ubicar al rosarino entre los pasajeros.

Para evitar cualquier calamidad, durante el arribo de los argentinos se evidenció un importante dispositivo de seguridad, con carros militares incluidos.

A continuación, la ficha técnica del compromiso preparatorio entre Angola y Argentina:

Once titular de Argentina: Rulli, Foyth, Otamendi, Tagliafico, González, De Paul, Mac Allister, Lo Celso, Messi, Martínez y Almada.

Las grandes ausencias de la “Scaloneta” son: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Enzo Fernández y Julián Álvarez, entre otros.

Alineación de Angola: Marques, Clinton Mata, Carmo, Gaspar, To Carneiro, Maestro, Fredy, Beni, Luvumbo, Banza, Mabululu.

El cotejo se llevará a cabo en el estadio 11 de Novembro que tiene capacidad para alrededor de 48500 espectadores.

Temas relacionados:

Messi

Argentina

África

Amistoso

Fútbol

