Presidente ecuatoriano Daniel Noboa acusó a Petro de "impulsar una incursión" guerrillera desde Colombia; el mandatario colombiano respondió

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acusó este miércoles a su par colombiano Gustavo Petro de "impulsar una incursión" guerrillera por la frontera, lo que eleva la tensión en medio de una crisis comercial y diplomática entre ambos países que se ha extendido por varias semanas.

Quito y Bogotá están enfrentadas desde febrero por los reproches de Noboa sobre la supuesta falta de ayuda de Petro para combatir al narcotráfico y la criminalidad en la frontera común.

"Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Petro. Cuidaremos nuestra frontera y a nuestra población", escribió Noboa en X.

VEA TAMBIÉN "Al presidente le importa muy poco lo que pase con la vida de los colombianos": Melquisedec Torres sobre foto de Petro cuando en Colombia se presentaban ataques terroristas o

El mandatario ecuatoriano no aportó pruebas, ni precisó fecha ni lugar donde supuestamente detectaron la incursión.

Minutos después, el presidente Petro le respondió que se reunieran cara a cara en la frontera entre ambos países. “Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construimos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras”, dijo.

Esta semana Petro también lanzó señalamientos contra Noboa, a quien acusa de injerencia en las campañas presidenciales para favorecer a la derecha de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Además, sugirió que venían de Ecuador los explosivos usados en un atentado con bombas el sábado que dejó 21 civiles muertos.

Guerrilleros disidentes de las extintas FARC asumieron la autoría del ataque y señalaron que ocurrió en medio de combates con el ejército y se debió a un "error táctico".

"Presidente Petro, dedíquese a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos", escribió Noboa.

VEA TAMBIÉN Presidente Petro en realidad alterna: una foto celebrando, mientras Colombia vive grave récord de atentados y masacres o

Más temprano el presidente colombiano había publicado imágenes de Noboa en compañía de líderes de la derecha colombiana: "Noboa es el encargado de violentar a Colombia", escribió en X.

Según el gobernante ecuatoriano, Petro no ha hecho lo suficiente para contener el narcotráfico en la frontera de 600 kilómetros que comparten ambos países. Por la línea limítrofe operan bandas dedicadas al narcotráfico, el tráfico de personas, la minería ilegal y el contrabando.

Desde abril, Quito elevó al 100% el impuesto a las importaciones colombianas y Bogotá respondió con una medida similar. Además, los gobiernos han llamado a consultas a sus embajadores.