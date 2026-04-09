Nicolás Maduro intentó comprar misiles balísticos al régimen de Irán en 2020, según el medio Politico

Nicolás Maduro, dictador venezolano que fue capturado por Estados Unidos en unas operaciones militares el pasado 3 de enero sobre Caracas, intentó comprar misiles balísticos al régimen de Irán en 2020, según el medio Politico.

Los misiles estaban valorados en 400 millones de dólares y tenían un rango de acción con el que podrían haber sido usados para atacar a Estados Unidos. La compra no se concretó, pero hubo intenciones de Maduro.

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“El Ministerio de Defensa venezolano, bajo el mandato del ya derrocado líder Nicolás Maduro, destinó en 2020 fondos para adquirir un sistema de misiles balísticos de Irán valorado en más de 400 millones de dólares, según dos personas familiarizadas con los documentos administrativos internos que autorizaban la transacción”, precisó Politico.

El medio, además, mencionó que las acusaciones de conversaciones entre Irán y Venezuela sobre misiles balísticos capaces de alcanzar territorio estadounidense “fueron ampliamente difundidas durante la primera administración Trump”.

“Venezuela desistió de esos esfuerzos bajo la presión de Estados Unidos. Y, finalmente, no llegó a recibir ningún sistema de armas de ese tipo de Teheran, afirmó Elliott Abrams, quien en aquel momento ocupaba el cargo de representante especial del presidente Donald Trump para Irán y Venezuela”, mencionó el medio.

Maduro cayó en la madrugada del sábado 3 de enero cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque sobre varias instalaciones militares en Venezuela, que dejaron como resultado su captura y la de su esposa, Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica" y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

Tras esto, el régimen de Venezuela se encuentra bajo el poder los hermanos Rodríguez. Delcy Rodríguez se juramentó como presidenta encargada ante una Asamblea Nacional ilegítima.