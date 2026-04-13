Así es el poderoso buque de asalto anfibio de EE. UU. que navega por el mar Arábigo: durante operaciones pico puede aumentar su capacidad para apoyar hasta más de veinte F-35B

En una publicación en redes sociales, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) entregó detalles de su poderoso buque de asalto anfibio USS Tripoli que actualmente realiza operaciones de vuelo nocturnas mientras navega por el mar Arábigo.

De acuerdo con informes del mando militar en una publicación de X, “el Tripoli está diseñado sin una cubierta de pozo tradicional, lo que permite albergar más cazas furtivos F-35B Lightning II, MV-22 Ospreys, helicópteros y espacio adicional para mantenimiento”.

Además, puede en operaciones pico “aumentar su capacidad para apoyar hasta más de veinte F-35B”.

La publicación en la plataforma X estuvo acompañada de una serie de imágenes de aviones de combate desarrollando tareas de vuelo nocturnas mientras el buque navegaba por el mar Arábigo.

La llegada del buque de asalto anfibio a Oriente Medio fue confirmada el 28 de marzo por el Comando Central en medio de las especulaciones sobre un posible despliegue de tropas estadounidenses en Irán.

El navío, cuya base habitual está en Japón, llegó a la región el viernes, indicó el Centcom en una publicación en X.

De acuerdo con el mando militar, el portahelicópteros encabeza un grupo naval que incluye a “unos 3.500” marineros y soldados del Cuerpo de Marines.

Añadió que el grupo también incluye “aviones de transporte y de combate, así como medios de asalto anfibio y activos tácticos”.

En cuanto al conflicto en Medio Oriente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó que el alto el fuego entre Estados Unidos y el régimen de Irán se mantenía y que se estaban realizando esfuerzos para llegar a un acuerdo después de que las conversaciones del fin de semana fracasaran.