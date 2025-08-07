NTN24
Jueves, 07 de agosto de 2025
Gustavo Petro

Presidente Gustavo Petro dice que "Colombia no reconoce soberanía de Perú sobre la isla Santa Rosa en el río Amazonas"

agosto 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro - EFE
Así lo aseguró el mandatario colombiano al leer una declaración desde la ciudad de Leticia, durante los actos de conmemoración del 7 de agosto.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este jueves 7 de agosto desde la ciudad de Leticia que "⁠⁠Colombia no reconoce la soberanía de Perú sobre la isla de Santa Rosa en el río Amazonas" y resaltó que "desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona".

Esta es la declaración leída por el mandatario colombiano:

Declaracion del Estado colombiano. Posición nacional en relación con la soberanía de la isla de Santa Rosa sobre el río Amazonas. El presidente de la República de Colombia, en cumplimiento de su deber de defender los intereses del pueblo colombiano, se permite declarar que:

1. La isla de Santa Rosa junto con otras formaciones surgidas en el curso del río Amazonas con posterioridad a la asignación binacional de islas entre ambas repúblicas, no han sido asignadas a ninguna de las dos republicas.

2. ⁠La ley por medio de la cual se crea el distrito de Loreto es un acto unilateral de Perú que desconoce los elementos binacionales, violando el principio de primacía del derecho internacional.

3. Colombia no reconoce la soberanía de Perú sobre la isla y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona.

4. ⁠El acto unilateral de exigir registro a las embarcaciones en Santa Rosa es inaceptable y violatorio al espíritu de navegabilidad contemplado en el protocolo del tratado de Río de Janeiro.

5. ⁠Colombia reitera su disposición de reactivar la comisión que impulsará acciones para garantizar el cumplimiento del protocolo de Río de Janeiro.

6. ⁠Recibe con beneplácito la invitación de Perú para participar de esa comisión que tendrá lugar el próximo 11 y 12 de septiembre en Lima.

Finalmente, ⁠Colombia reafirma su compromiso con la paz y la diplomacia como camino para buscar la solución.

