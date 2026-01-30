“Mamá, pensé que teníamos tiempo”: Macaulay Culkin se pronuncia tras la muerte de la actriz Catherine O'Hara

Catherine O'Hara, ganadora del Emmy y estrella de la serie de televisión "Schitt's Creek" y de la película "Mi pobre angelito" falleció a los 71 años, informó su equipo de representación este viernes.

Si bien no se conocen las causas de su muerte, el portal Page Six aseveró que la actriz canadiense habría sido trasladada por una ambulancia la madrugada de este viernes a un hospital en Los Ángeles.

VEA TAMBIÉN Luto en el rock: muere Francis Buchholz, histórico bajista de la banda alemana Scorpions tras perder la batalla contra el cáncer o

Su muerte ha impactado mucho al mundo del séptimo arte y a quienes la recuerdan por la icónica película ‘Home Alone’ que el protagonista de la cinta fue de los primeros en manifestar un mensaje de tristeza por esta pérdida.

El actor Macaulay Culkin, ‘Kevin’ en Mi Pobre Angelito y el hijo de O'Hara en esta película, publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, despidiendo a su mamá en la ficción.

“Mamá, pensé que teníamos tiempo. Quería más, quería sentarme en una silla junto a ti. Te escuché, pero tenía tanto que decir. Te amo, nos vemos después”, fue el mensaje de Culkin para homenajear a Catherine O'Hara.

¿Quién fue Catherine O'Hara?

La artista desarrolló una extensa carrera en cine y televisión con papeles destacados en filmes como "Beetlejuice" y, más recientemente, en la sátira de Apple TV+ sobre Hollywood, "The Studio".

O'Hara nació en Toronto en 1954, donde comenzó su carrera en el grupo de improvisación Second City Theatre, junto a Eugene Levy, con quien colaboraría varias veces, incluyendo la muy exitosa serie "Schitt's Creek".

VEA TAMBIÉN Muere a los 93 años el diseñador italiano Valentino Garavani quien con sus lujosos trajes vistió a Sharon Stone, Julia Roberts y Audrey Hepburn o

Su estreno en la gran pantalla vino justamente al lado de Levy, en "Double Negative" (1980).

Tras varios papeles en otras producciones de televisión, O'Hara conquistó un rol marcante en el "Bettlejuice" de Tim Burton, en la cual interpretó a Delia, la frívola madrastra de Winona Ryder.

Dos años después, otro rol maternal sellaría su carisma en la gran pantalla al actuar como la mamá de Macaulay Culkin en la taquillera comedia "Mi pobre angelito" que disparó la carrera del entonces actor infantil.