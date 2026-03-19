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Jueves, 19 de marzo de 2026
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Cuba

“El régimen cubano está como un hombre que ya sabe que su vida casi termina y pelea hasta contra su sombra”: Observatorio Cubano de Derechos Humanos

marzo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Yaxys Cires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, habló acerca de lo que vive la isla y el convoy internacional que llegó con ayudas al país.

Costa Rica cerró este miércoles su embajada en La Habana y expulsó a los diplomáticos cubanos del país, al advertir que hay que "limpiar al hemisferio de comunistas".

"Hay que limpiar al hemisferio de comunistas (...), nosotros no le vamos a dar legitimidad al régimen que oprime y tortura a casi diez millones de cubanos hoy", afirmó el presidente Rodrigo Chaves, quien será relevado por su copartidaria Laura Fernández el próximo 8 de mayo.

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Yaxys Cires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, se conectó en La Mañana de NTN24 para hablar sobre este tema y la promesa de excarcelaciones que hizo el régimen.

“El régimen en este proceso como en los anteriores ha carecido de transparencia. La promesa de excarcelar a 51 presos políticos es muy pobre, pues en Cuba hay más de 800 presos políticos y en paralelo la represión ha aumentado”, señaló.

“Hablamos de un régimen que no ofrece soluciones para la población y lo único que hace es reprimir para callarlos. La dictadura está como un hombre que ya sabe que su vida casi termina y pelea hasta contra su sombra”, prosiguió el experto.

También se refirió al convoy internacional que llegó a Cuba con ayuda humanitaria y en el que están participando personalidades como Greta Thunberg, Pablo Iglesias, Clara López y Mariela Castro, la hija de Raúl Castro.

Es una actuación de propaganda, que esté Mariela Castro involucrada en esto es un cinismo tremendo cuando su familia, que es la punta de la pirámide, es la que tiene empobrecida al pueblo cubano, una pobreza del 89%”, sentenció.

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