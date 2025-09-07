NTN24
Domingo, 07 de septiembre de 2025
Domingo, 07 de septiembre de 2025
Guerra Israel-Hamás

Primer ministro israelí anuncia una ampliación de las operaciones militares en Ciudad de Gaza

septiembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Benjamin Netanyahu pronuncia un discurso televisado en Jerusalén el 18 de enero de 2025-Foto: AFP
Benjamin Netanyahu pronuncia un discurso televisado en Jerusalén el 18 de enero de 2025-Foto: AFP
El ejército israelí afirma controlar el 40% de la aglomeración, que presenta como el último gran bastión del grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este domingo una ampliación de las operaciones militares en Ciudad de Gaza y sus alrededores, con el objetivo declarado de tomar esta urbe del norte de la Franja de Gaza.

Netanyahu indicó que unos 100.000 habitantes ya han abandonado esta ciudad, la principal del enclave palestino. Según estimaciones recientes de la ONU, cerca de un millón de personas viven allí y en sus alrededores.

El ejército israelí afirma controlar el 40% de la aglomeración, que presenta como el último gran bastión del grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza, devastada por 23 meses de guerra.

El conflicto fue desencadenado por un ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

"Estamos ampliando nuestras operaciones en Ciudad de Gaza y sus alrededores", declaró Netanyahu ante sus ministros al inicio de una reunión semanal del Gobierno, según un video difundido por su oficina.

"Estamos destruyendo las infraestructuras terroristas, demoliendo las torres identificadas como utilizadas para el terrorismo", añadió.

o

Ni el ejército ni el Gobierno de Netanyahu han anunciado oficialmente el inicio de la ofensiva a gran escala en Ciudad de Gaza, aprobada en agosto.

Sin embargo, en las últimas semanas, el ejército ha intensificado sus bombardeos y sus operaciones terrestres en la ciudad y sus alrededores.

El viernes y el sábado, tras un llamamiento para que fueran evacuadas, las fuerzas israelíes destruyeron dos torres de viviendas.

Israel acusa a Hamás de utilizar estas infraestructuras para sus operaciones, algo que el movimiento palestino considera "mentiras descaradas".

La población es llamada a evacuar a una "zona humanitaria" en Al Mawasi, al sur, que según Israel cuenta con "infraestructuras humanitarias" y está abastecida de alimentos y medicamentos.

"Hemos establecido otra zona humanitaria para permitir que la población civil de Gaza se desplace a una zona segura y reciba allí ayuda humanitaria", señaló Netanyahu.

El primer ministro acusó a Hamás de impedir las evacuaciones y de utilizar a los civiles como "escudos humanos", acusaciones que el movimiento islamista ha rechazado desde el comienzo de la guerra.

Temas relacionados:

Guerra Israel-Hamás

Israel

Franja de Gaza

Benjamín Netanyahu

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar factura al régimen": consultor de seguridad y exasesor de la Casa Blanca analizan sobrevuelo de aviones venezolanos a buque estadounidense

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tenemos debilitado el sistema de justicia": experta en seguridad sobre las posibles operaciones contra el crimen organizado en México

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“En Puerto Rico no se veía un ejercicio militar así hace mucho tiempo, es grande”: Eric Bachier Román, alcalde de Arroyo, ante entrenamientos militares de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Esta visita de Marco Rubio demuestra el interés de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico": analistas sobre los acuerdos entre ambos países para combatir a las bandas criminales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Marco Rubio decidió visitar México y Ecuador recientemente?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Argentinos sin visa a Estados Unidos? Siguen las conversaciones entre los gobiernos para el Visa Waiver Program

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicios militares de Estados Unidos en Puerto Rico - Fotos Cortesía
Puerto Rico

“En Puerto Rico no se veía un ejercicio militar así hace mucho tiempo, es grande”: Eric Bachier Román, alcalde de Arroyo, ante entrenamientos militares de EE. UU.

Nicolás Maduro/ Aviones de combate F-35 - Fotos AFP de referencia
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar factura al régimen": consultor de seguridad y exasesor de la Casa Blanca analizan sobrevuelo de aviones venezolanos a buque estadounidense

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Es una señal para Petro si sigue en esa línea de apoyar al Cartel de los Soles”: Antonio de la Cruz sobre advertencia de Trump de “derribar” aviones venezolanos

Ejercicios militares de Estados Unidos en Puerto Rico - Fotos Cortesía
Despliegue militar de Estados Unidos

Tropas de Estados Unidos desplegadas en el Caribe realizan ejercicios de entrenamiento militar en varias zonas de Puerto Rico

TPS | Foto: AFP
TPS

Juez federal de Estados Unidos bloqueó decisión de Trump de poner fin al TPS para migrantes venezolanos y haitianos

Más de Actualidad

Ver más
Fotografía de Miguel Uribe Turbay en el Congreso de Colombia - Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

Colombia le dará el último adiós a Miguel Uribe: estará dos días en cámara ardiente en el Congreso y sus restos serán llevados al Cementerio Central

Foto de referencia: AFP
Atentado

“Lo que logró el proceso de paz y la ‘paz total’ fue que aumentaran los grupos armados ilegales”: Gustavo Niño, exviceministro de Defensa

Gustavo Petro - AFP
Clan del Golfo

Petro dice que inició conversaciones “fuera de Colombia” con el Clan de Golfo, la mayor banda de narcotráfico del país

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Fotografía de Miguel Uribe Turbay en el Congreso de Colombia - Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

Colombia le dará el último adiós a Miguel Uribe: estará dos días en cámara ardiente en el Congreso y sus restos serán llevados al Cementerio Central

Un análisis de sangre permitiría detectar el cáncer de ovario en sus primeras etapas - fotos referencia: Canva
Cáncer

Un análisis de sangre permitiría detectar el cáncer de ovario en sus primeras etapas, según investigación

Guante de portero / Logo de la Premier League - Fotos: EFE
portero

Los tres equipos en la puja por el considerado mejor portero del mundo tras la que sería sorpresiva salida de su actual club

Ronaldinho - Fotos EFE
Ronaldinho

Jugador sudamericano hace la elástica de Ronaldinho dentro del área para anotar el séptimo gol de su equipo en un mismo partido

Trofeo Copa Mundial de la FIFA - Foto EFE
Mundial 2026

Ya hay precios para los partidos del Mundial tras anuncio de la FIFA: estos son los usuarios que tendrán prioridad y la dinámica prevista

Foto de referencia: AFP
Atentado

“Lo que logró el proceso de paz y la ‘paz total’ fue que aumentaran los grupos armados ilegales”: Gustavo Niño, exviceministro de Defensa

Darwin Núñez y Luis Díaz, jugadores del Liverpool - Foto: EFE
Fútbol

Amigo de Luis Díaz en el Liverpool militará en el equipo más importante de Arabia Saudita, será rival de Cristiano Ronaldo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano