Miércoles, 27 de agosto de 2025
Franja de Gaza

El papa León XIV exigió que "sean liberados los rehenes, sea alcanzado un alto el fuego y se facilite el acceso seguro a la ayuda humanitaria" en Gaza

agosto 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Papa León XIV (AFP)
“Imploremos a María Reina de la Paz, fuente, consuelo y esperanza, intercesión que obtenga la reconciliación y la paz en esa tierra por todos tan querida”, aseguró.

Este miércoles, en su audiencia general matutina, el papa Leon XIV pidió nuevamente por la paz en la Franja de Gaza.

El sumo pontífice se refirió a los rehenes, por quienes pidió libertad, y sobre el anhelado cese al fuego que no ha podido ser acordado por las partes.

El viernes pasado hemos acompañado con la oración y con el ayuno a nuestros hermanos y hermanas que sufren a causa de la guerra. Vuelvo a dirigir hoy un fuerte llamamiento a las partes implicadas y a la comunidad internacional para que se termine el conflicto en Tierra Santa, que tanto terror, destrucción y muerte ha causado”, dijo.

Asimismo, pidió “que sean liberados todos los rehenes, sea alcanzado un alto el fuego permanente, se facilite el acceso seguro a la ayuda humanitaria y el pleno respeto del derecho humanitario, en particular la obligación de proteger a los civiles y la prohibición de los castigos colectivos, el uso indiscriminado de la fuerza y ​​el desplazamiento forzado de la población”.

Finalmente, el religioso se unió a la Declaración Conjunta de los Patriarcas Griego Ortodoxo y Latino de Jerusalén, que ayer pidieron “el fin de esta espiral de violencia, el fin de la guerra y dar la prioridad al bien común de las personas”.

“Imploremos a María Reina de la Paz, fuente, consuelo y esperanza, intercesión que obtenga la reconciliación y la paz en esa tierra por todos tan querida”, finalizó.

El papa, así como su sucesor, Francisco, ha sido insistente en la necesidad de un acuerdo pacífico tanto en Medio Oriente como en Ucrania y otras naciones en conflicto.

Desde su ascenso como máximo jerarca de la Iglesia Católica, León ha emitido un mensaje conciliador y pacífico, sin embargo, el conflicto en Gaza se mantiene en la máxima tensión.

Cabe recordar que el pasado 7 de octubre de 2023 el grupo terrorista Hamás llevó a cabo un mortal y multitudinario atentado en tierra israelí, lo que derivó en una vasta respuesta militar por parte del gobierno de Benjamin Netanyahu.

Desde entonces, miles de personas han muerto en ambos bandos y varios siguen siendo rehenes de grupo islamista.

Aunque se han llevado a cabo intentos para detener la guerra, ninguno ha tenido mayores avances y en las últimas semanas Israel ha expresado su intención de tomar por completo la ciudad de Gaza, la más importante de la franja.

