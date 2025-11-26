Trump confirmó identidad del sospechoso de atacar a tiros a dos soldados en Washington y apuntó contra Biden: "llegó en 2021 en esos infames vuelos"

Horas después del tiroteo que conmocionó a Washington DC, en el que salieron gravemente heridos dos uniformados de la Guardia Nacional de Estados Unidos, el presidente Trump se pronunció y ofreció detalles.

El republicano confirmó que el sospechoso del ataque es un ciudadano afgano, además, apuntó contra Joe Biden, su predecesor.

“El Departamento de Seguridad Nacional está seguro de que el sospechoso bajo custodia es un extranjero que ingresó a nuestro país desde Afganistán”, dijo.

“Fue trasladado en avión por la Administración Biden en septiembre de 2021 en esos infames vuelos, su estatus fue extendido en virtud de la legislación firmada por el presidente Biden”, aseguró el mandatario.

Trump se refiere a los vuelos de refugiados de países de África y Asia que fueron llevados a cabo durante la administración pasada, mismos que recibieron críticas por parte de los republicanos y totalmente cancelados en enero cuando Trump volvió a la Casa Blanca.

La medida de Trump dejó sin ingreso a Estados Unidos a miles de refugiados en países afectados por violencia, conflictos bélicos y otros peligros.

Dichas personas habían sido reconocidas como víctimas y recibieron ese el derecho a viajar a Estados Unidos.