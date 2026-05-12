Científicos advierten sobre devastadora ola de calor sin precedentes que causa niveles récord de incendios a nivel mundial

El cambio climático ha provocado este año una serie de incendios sin precedentes en África, Asia y otras regiones, y se prevé que la situación empeore a medida que se acerca el verano en el hemisferio norte y se manifiestan los fenómenos meteorológicos asociados a El Niño, advirtieron los científicos el martes.

Los incendios entre enero y abril ya han causado daños sin precedentes, arrasando más de 150 millones de hectáreas de terreno, un 20% más que el récord anterior, según datos recopilados por World Weather Attribution (WWA).

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Los investigadores afirmaron que este año podrían batirse récords de temperatura, lo que provocaría sequías generalizadas, además de incendios, y que el impacto del cambio climático provocado por el ser humano se vería agravado por un fenómeno de El Niño especialmente fuerte.

"Aunque en muchas partes del mundo la temporada mundial de incendios aún no ha alcanzado su punto álgido, este rápido comienzo, junto con el Niño previsto, significa que nos enfrentamos a un año especialmente grave", dijo Theodore Keeping, experto en incendios forestales del Imperial College de Londres y miembro de WWA, el grupo de investigación que estudia el papel que desempeña el calentamiento global en los fenómenos meteorológicos extremos.

Hasta la fecha, este año se han quemado en África hasta 85 millones de hectáreas de tierra, un 23% más que el récord anterior de 69 millones de hectáreas, señaló.

'El Niño'

Los incendios en Asia han arrasado hasta 44 millones de hectáreas de tierra en lo que va de año, casi un 40% más que el anterior año récord de 2014, siendo India, Myanmar, Tailandia, Laos y China los países más afectados, indicó Keeping.

Advirtió de que el riesgo de incendios forestales podría agravarse a finales de este año, pues El Niño aumenta la probabilidad de que se produzcan olas de calor y sequías severas en Australia, Canadá, Estados Unidos y la selva amazónica.

"La probabilidad de que se produzcan incendios extremos y devastadores podría ser la más alta que hayamos visto en la historia reciente si se desarrolla un fenómeno del Niño intenso", expuso.

Se espera que las condiciones meteorológicas del Niño, causadas por el calentamiento de las temperaturas de la superficie del mar en el océano Pacífico, comiencen en mayo, según informó el mes pasado la Organización Meteorológica Mundial.

Podría provocar sequías en Australia, Indonesia y partes del sur de Asia, así como inundaciones en otras regiones, y podría hacer subir las temperaturas, advirtió la agencia de la ONU.

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"Si se produce un fenómeno de El Niño intenso este año, existe un grave riesgo de que el efecto del cambio climático y del Niño (...) dé lugar a fenómenos meteorológicos extremos sin precedentes", advirtió Friederike Otto, científica climática del Imperial College de Londres y cofundadora de World Weather Attribution.