Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Spotify anunció importante cambio en su plataforma y competirá con YouTube

noviembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Spotify - YouTube - Fotos por Canva
La novedad supone una importante expansión de la plataforma de audio hacia el vídeo.

La plataforma de streaming de música Spotify anunció un importante cambio en su plataforma y parece que competirá con YouTube. Y es que "en las próximas semanas" el aplicativo añadirá vídeos musicales.

Así lo confirmó este miércoles un portavoz de la compañía, quien precisó que el cambio comenzará para sus suscriptores de pago en Estados Unidos y Canadá.

La novedad supone un importante expansión de la plataforma de audio hacia el vídeo, que hasta ahora se había limitado principalmente a los podcasts en vídeo.

El portavoz de la compañía con sede en Suecia indicó que más de 390 millones de usuarios ya han visto un podcast en vídeo en Spotify.

“Pronto compartiremos más detalles (...) En nuestros anuncios anteriores sobre vídeos musicales en otros mercados, anunciamos que eran para usuarios Premium”, puntualizó.

Cuando la función sea añadida, los usuarios podrán alternar entre los modos de solo audio y vídeo.

Así las cosas, Spotify invade el dominio de YouTube, plataforma de videos, que durante casi 20 años ha sido el sitio principal para ver videoclips musicales.

Desde su lanzamiento en 2008, Spotify ha revolucionado la forma de escuchar música, incursionó en los podcasts, entró en el mercado de audiolibros y ha continuado explorando el futuro del audio.

Según cifras oficiales, la plataforma cuenta con más de 100 millones de canciones, casi 7 millones de podcasts y 350.000 audiolibros, convirtiéndose en el servicio de suscripción de audio en streaming más popular del mundo, con más de 713 millones de usuarios.

