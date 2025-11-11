EE. UU. prueba el misil intercontinental Minuteman lll: así funciona el proyectil capaz de portar ojivas nucleares

Desde la base Vandenberg Space Force, en California, Estados Unidos retomó sus ensayos con el misil balístico intercontinental Minuteman lll, bajo la supervisión del Air Force Global Strike Command (AFGSC), como parte de un ensayo programado para evaluar la capacidad y precisión del sistema.

De acuerdo con el comunicado que publicó la base en su sitio web, el ensayo fue denominado como “GT 254”. El proyectil lanzado no portaba una carga nuclear recorrió aproximadamente cuatro mil 200 millas hasta el sitio de pruebas de defensa de misiles Ronald Reagan, en atolón Kwajalein, en las Islas Marshall.

Características del Minuteman lll

El alcance es de más de 6,000 millas náuticas.

Su velocidad es de 24,000 Km/h aproximadamente.

Tiene un peso alrededor de 9,432 libras y un diámetro de 5,5 pies.

Posee ojivas W62 con un rendimiento de 170 kilotones.

Según la hoja técnica de la United Sates Air Force, el LGM-30G Minuteman lll, su versión actual está diseñado como un arma estratégica, actualmente se reportan 400 misiles en servicio activo, desplegados en tres alas de misiles de Estados Unidos: la 90ª en F.E. Warren (Wyoming), la 341ª en Malmstrom (Monatana) y la 91ª en Minot (Dakota del Norte).

Este suceso cobra relevancia luego de que el presidente Trump ordenará la semana pasada reanudar las pruebas nucleares por primera vez en de tres décadas, según el New York Post.

“Debido a los programas de pruebas en otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Este proceso comenzará de inmediato”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Finalmente, Estados Unidos, Rusia y China figuran como los tres países con más armas nucleares del mundo, esto según las revisiones y análisis de instituciones como la Federation of American Scientist y el Stockholm International Peace Research Institute.