NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Delantero

Histórico: el delantero colombiano Jhon Córdoba rompió impresionante récord como goleador en Rusia

noviembre 26, 2025
Por: Diana Pérez
Jhon Córdoba | Foto: EFE
Jhon Córdoba llegó al Krasnodar en julio de 2021 procedente del Hertha Berlín por 20 millones de euros.

El delantero colombiano Jhon Córdoba vive uno de los mejores momentos de su carrera tras hacer historia con el Krasnodar de Rusia.

El artillero dijo presente con un gol en el triunfo 4-0 de su equipo ante el Orenburg en los cuartos de final de la Copa de Rusia.

Con ese tanto que anotó, Córdoba registró su gol número 68, que lo convierte en el máximo anotador de toda la historia del Krasnodar, junto al ruso Fedor Smolov.

Jhon se encuentra a tan solo un gol de superar a Smolov y convertirse en el goleador histórico del conjunto ruso.

Ante su récord, Córdoba mostró su emoción por vivir un momento tan importante en su carrera en el club al que llegó en 2021.

“Muy contento de haber logrado este récord en mi club, ser el máximo goleador. Creo que esto es gracias al esfuerzo que he venido haciendo todos estos años”, comentó Córdoba.

Además, el delantero de la selección Colombia explicó que: “Espero que este sea el comienzo de muchas cosas bonitas”.

El colombiano ha disputado un total de 137 partidos en los que ha jugado 10.723 minutos, y ha hecho 68 anotaciones y 32 asistencias.

Recientemente se convirtió en Campeón de Rusia y fue elegido como el máximo goleador de la Copa de Rusia al anotar 7 tantos ene el torneo en la temporada 2022/23.

