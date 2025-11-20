NTN24
Jueves, 20 de noviembre de 2025
"Algún día contaré por qué me gasté 40 euros en ese sitio": Petro es fuertemente criticado por ir a un club de striptease en Lisboa

noviembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
El mandatario colombiano hizo públicos sus movimientos financieros en donde se detalla un pago a un club de striptease en 2023.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió a hacerle frente a las críticas de sectores feministas luego de que se conociera un pago en un club de striptease en Portugal en 2023.

El pago quedó en evidencia luego de que Petro hiciera públicos sus movimientos financieros para refutar las acusaciones de narcotráfico y lavado de activos lanzadas por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que lo incluyó junto a su familia en la Lista Clinton, del Departamento del Tesoro, con fuertes sanciones financieras.

o

En sus cuentas bancarias aparece un pago de 50 dólares en un negocio identificado como "Menage Strip Club", un bar erótico de Lisboa, el cual se habría hecho en mayo de 2023 durante una gira oficial por Europa.

Dicha situación generó el rechazo entre algunos sectores que señalan al mandatario colombiano de promulgar discursos machistas y de tener comportamientos inapropiados con las mujeres.

"¿Cómo es posible que tengamos una crisis de explotación sexual en Colombia y al mismo tiempo un presidente putero?", dijo la activista Sara Jaramillo, de la Red Abolicionista de Medellín.

Ante las críticas, Petro se pronunció a través de sus redes sociales y despertó más rechazo en el país. "Hay dos cosas que he aprendido en la vida, a no acostarme con mujer de la que no nazca nada en mi corazón, ya no comprar el sexo cuando aún soy capaz de la seducción", dijo en un mensaje en la plataforma X.

o

Y añadió: "Algún día contaré por qué me gasté 40 euros en ese sitio (...) Por ahora, me interesa que todos los que examinan mis cuentas, puedan ver el tipo de arbitrariedad cometida contra Colombia".

El mandatario ya había estado envuelto en una polémica por llamar "muñecas de la mafia" y "periodistas del poder" a comunicadoras que lo cuestionan, situación que llevó a la justicia colombiana a ordenar al mandatario a pedir disculpas por sus comentarios "estigmatizantes".

