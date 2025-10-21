Publicación de las memorias de Virginia Giuffre aumenta la presión sobre el príncipe Andrés

Las memorias póstumas de la estadounidense Virginia Giuffre, principal acusadora del príncipe Andrés en el caso del criminal sexual Jeffrey Epstein, que salieron a la venta el martes, aumentan la presión sobre el hermano del rey británico Carlos III.

El lanzamiento del libro "Nobody's Girl" (La chica de nadie) de Giuffre, que se suicidó en abril pasado en Australia a los 41 años de edad, se produce después de que Andrés renunciara el viernes a sus títulos nobiliarios.

La renuncia de Andrés, de 65 años, que ya desde en 2019 había sido apartado de los actos públicos de la familia real debido al escándalo, fue consecuencia de extractos del libro publicados la semana pasada por la prensa.

Giuffre se erigió como voz principal de las víctimas del financiero estadounidense Epstein, que se quitó la vida en prisión en 2019 antes de llegar a ser juzgado.

La mujer cuenta en el libro que fue utilizada como esclava sexual por Epstein y revela que mantuvo relaciones en tres ocasiones con el príncipe Andrés.

Una de ellas ocurrió cuando Giuffre tenía tan solo 17 años. Otra, según ella, fue una orgía que incluyó a Epstein, al príncipe y a "otras ocho jóvenes".

El libro se colocó rápidamente en el primer lugar de ventas en el sitio británico de Amazon.

Para Amy Wallace, redactora de las memorias de Virginia Giuffre, Andrés debe ponerse a disposición de la justicia estadounidense.

El príncipe, que siempre negó los hechos, evitó un juicio en Nueva York pagando millones de dólares a Giuffre, que había iniciado acciones legales contra él en 2021.

Amy Wallace contó la noche del lunes a la BBC que Andrés "había indicado que estaba dispuesto a ayudar a los investigadores estadounidenses".

Pero la escritora lamentó que "nunca se mostró disponible".

"Es algo que todavía podría hacer y decir, como lo ha repetido en varias ocasiones, que sigue negando cualquier implicación", añadió Wallace.

"Podría decir: estuve en esas casas, estuve en esa isla, estuve en el avión y vi cosas, sé cuánto sufrieron esas mujeres y me gustaría compartir lo que vi", afirmó la escritora.

En su entrevista a la BBC, Wallace señaló que la renuncia de Andrés al título de duque de York es "un paso en la dirección correcta".

En sus memorias, Giuffre asegura que fue presentada al príncipe en 2001 cuando se encontraba en Londres en la casa de Ghislaine Maxwell, amiga y cómplice de Epstein.

Maxwell fue condenada en Estados Unidos en 2022 a 20 años de prisión por reclutar a chicas menores de edad para Epstein.

Aunque el nombre de Donald Trump aparece poco en el libro, su publicación puede reavivar las especulaciones sobre sus relaciones con el financiero.

Trump parecía tener buena relación con Epstein, a quien calificó de "tipo estupendo" en New York Magazine, en 2002.

En el libro, Giuffre relata que su padre le presentó a Trump, y que el ahora presidente estadounidense le preguntó: "¿Alguna vez cuidas niños?"

"Pronto estaba ganando dinero unas pocas noches a la semana, cuidando a los hijos de la élite", afirma Giuffre, según un extracto publicado por Vanity Fair.