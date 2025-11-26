Parlamento Europeo presentó propuesta para prohibir el acceso libre a las redes sociales a menores de 16 años

Este miércoles, el Parlamento Europeo propuso prohibir el acceso libre a las redes sociales de menores de 16 años.

La propuesta hecha por los eurodiputados es para contrarrestar los “riesgos físicos y psicológicos” a los que se exponen los niños y adolescentes en la Unión Europea.

En un informe no vinculante adoptado por una amplia mayoría en sesión plenaria en Estrasburgo, el Parlamento Europeo pide que la edad mínima para que accedan a las redes sociales se de 16 años.

Los eurodiputados afirmaron que se debe "fijar en 16 años la edad mínima armonizada en la UE para acceder a las redes sociales, a las plataformas de intercambio de videos y a la IA, permitiendo al mismo tiempo el acceso de los jóvenes de 13 a 16 años con consentimiento parental".

Además, recomiendan prohibir las prácticas más adictivas y peligrosas para los menores, como el "pull to refresh", que consiste en deslizar el dedo hacia abajo en la pantalla de un dispositivo para actualizar una página, o los sistemas de recompensas.

Y se especificó en la propuesta que los sitios que no respeten la regulación europea también deberían ser prohibidos.

Esta propuesta de edad mínima, o mayoría digital, aumenta la presión sobre las plataformas, justo cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, inició una reflexión sobre la conveniencia de establecer tal medida a escala de toda la UE.

Un panel de expertos debe entregar a Von der Leyen, ella misma favorable a tales prohibiciones, recomendaciones antes de finales de año.

Una armonización a nivel europeo permitiría limitar la dispersión de normas nacionales y garantizar una protección coherente de los menores.

El texto también reclama una "acción urgente para responder a los desafíos éticos y jurídicos planteados por las herramientas de IA generativa, incluidos los deepfakes, los chatbots de compañía, los agentes de IA y las aplicaciones de desnudez impulsadas por IA".

Según los estudios citados en el informe, 97% de los jóvenes se conecta a internet cada día y 78% de los adolescentes de 13 a 17 años consulta su dispositivo al menos una vez por hora.

Al mismo tiempo uno de cada cuatro menores presenta un uso del celular calificado de "problemático o disfuncional", es decir, similar a una dependencia.