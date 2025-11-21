Régimen secuestra a la segunda joven vinculada a teniente en el exilio: Hace dos días secuestraron a adolescente de 16 años

Apenas dos días después de que la familia denunciara el secuestro de una adolescente de 16 años, hermana del teniente en el exilio Hernández Castillo, agentes del régimen desaparecen a una segunda mujer de la familia.

El teniente Hernández huyó de la persecución del régimen que lo acusa de traición a la Patria, por lo que comenzó una cacería contra su círculo cercano para que se entregue.

VEA TAMBIÉN Régimen secuestra a adolescente familia del teniente desertor que huyó de Venezuela o

"Atención: la Tiranía acaba de llevarse a Aranza de los Angeles Hernádez Castillo, de 19 años, hermana de Samantha Hernández, a quien también secuestraron hace 2 días. Ambas son hermanas del 1er. Tre Hernández Castillo", escribió en su cuenta en X la activista Tamara Sujú.

Un hermano del teniente, de nombre Henry Castillo, se encuentra desaparecido desde el 24 de Enero de este año.

El patrón sistemático de secuestrar y judicializar a los familiares ( es conocido como métido Spippenhaft que practicaban los Nazi en Alemania y que la estructura chavista está multiplicando en Venezuela.

Esto incluye abuelos, padres, hijos, sobrinos.

"Denunciamos este horror, de quienes se quieren hacer pasar por víctimas ante la comunidad internacional y son Infames y Crueles, cometiendo Crímenes de Lesa Humanidad diariamente", insistió Suju.