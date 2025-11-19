NTN24
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Ataques de Rusia a Ucrania

Ola de ataques rusos sobre varias ciudades de Ucrania deja 25 muertos y más de 100 heridos

noviembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ataques de Rusia contra Ucrania - AFP
Según la Fuerza Aérea de Ucrania, Moscú lanzó más de 476 drones y 48 misiles, de los cuales destruyó 442 y 41 proyectiles.

Rusia llevó a cabo una ola de ataques durante la noche contra varias ciudades de Ucrania, dejando un saldo de al menos 25 muertos y más de 100 personas heridas.

Los bombarderos, que tuvieron lugar mientras el presidente Volodímir Zelenski intenta "revitalizar" el proceso de paz en Turquía, alcanzaron dos bloques de apartamentos de varios pisos en la ciudad de Ternópil, informó el ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga.

"Veinticinco personas, entre ellas tres niños, murieron como consecuencia del bombardeo ruso de la ciudad. Otras 73 personas, incluyendo 15 niños, resultaron heridas", indicó el ministerio en redes sociales, actualizando las cifras anteriores de uno de los ataques más mortíferos en el oeste del país desde la invasión rusa en febrero de 2022.

Fotografías publicadas por las autoridades del país mostraron edificios destruidos en llamas.

Además, se ve cómo algunas calles acabaron cubiertas de escombros, mientras la ciudad quedó parcialmente envuelta en una espesa humareda gris.

La ola de ataques de Moscú contra Ucrania es la última de una campaña muy fuerte contra la infraestructura energética ucraniana, que ha alcanzado varios objetivos civiles mientras que se acerca el invierno.

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó más de 476 drones y 48 misiles, de los cuales destruyó 442 y 41 proyectiles.

Por su parte, las autoridades de Ternópil reportaron que, a causa de los incendios, el nivel de cloro en el aire se multiplicó por seis, por lo que pidieron a los residentes que se quedaran en casa y cerraran las ventanas.

Los ataques nocturnos también causaron al menos 46 heridos en la región nororiental de Járkov.

Zelenski, quien aterrizó en Ankara por la mañana con el objetivo de reactivar la participación de Estados Unidos en los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la invasión rusa iniciada en 2022, se pronunció por los ataques y dijo: "cada ataque descarado contra la ciudadanía demuestra que la presión sobre Rusia es insuficiente".

