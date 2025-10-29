Putin anuncia la prueba de un dron submarino con capacidad nuclear pese a advertencia de Trump

El presidente ruso, Vladímir Putin, desafió este miércoles las advertencias de Donald Trump al anunciar la prueba de un dron submarino con capacidad nuclear, pocos días después de haber comunicado el ensayo de un misil que fue criticado por el presidente estadounidense.

El domingo el mandatario ruso se había congratulado por la prueba final exitosa del misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik, de "alcance ilimitado" y capaz, según él, de eludir prácticamente todos los sistemas de interceptación.

"Ayer se realizó otra prueba de otro sistema prometedor: el dispositivo submarino no tripulado 'Poseidón', también equipado con una unidad de energía nuclear", indicó Putin. "No hay forma de interceptar" el dron y "ningún otro aparato en el mundo es igual a este por su velocidad y la profundidad a la que opera", afirmó el jefe del Kremlin.

La prueba fue considerad por Trump como inapropiada “por parte de Putin”. Debería poner fin a la guerra en Ucrania (…). Esa guerra que debía durar una semana pronto entrará en su cuarto año. Eso es lo que debería hacer, en lugar de probar misiles", añadió.

Diseñado como un dron submarino de disuasión nuclear, Poseidón sería capaz de desplazarse a más de un kilómetro de profundidad, a una velocidad de entre 60 y 70 nudos, permaneciendo invisible para los sistemas de detección, según una fuente del complejo militar-industrial ruso citada anteriormente por la agencia oficial de noticias TASS.

VEA TAMBIÉN Putin firma ley para poner fin a acuerdo con Estados Unidos sobre el plutonio y Trump rechaza que Rusia pruebe misiles nucleares o

Está previsto que, a largo plazo, equipe al "Belgorod", submarino nuclear puesto en servicio en julio de 2022 y que cuenta con las instalaciones necesarias para lanzar el Poseidón.

Putin había revelado en 2018 el desarrollo por parte del ejército ruso de armas ultramodernas, entre ellas los misiles Burevestnik y los drones Poseidón, destinadas, según Moscú, a hacer frente a las amenazas de Estados Unidos.

El lunes, el presidente ruso firmó una ley que pone fin a un acuerdo de facto ya obsoleto entre Rusia y Estados Unidos sobre el reprocesamiento de plutonio, cuyo objetivo era impedir que ambas partes fabricaran más armas nucleares.

El acuerdo sobre la gestión y el tratamiento del plutonio (PMDA, por sus siglas en inglés), firmado en 2000 y modificado en 2010, comprometía a ambos países a reprocesar sus reservas de plutonio procedentes de la Guerra Fría para convertirlo en combustible que pudiera utilizarse en la energía nuclear destinada a la producción de electricidad.

Cada parte se comprometía a reciclar 34 toneladas de plutonio. Una cantidad que, según estimaron los responsables estadounidenses, eliminaría el material necesario para producir unas 17.000 armas nucleares.

Sin embargo, en 2016 Putin ordenó por decreto la suspensión de la participación de Rusia, en un contexto de deterioro de las relaciones con Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama (2009-2017).

La ley firmada este lunes por el líder ruso, aprobada en octubre por los diputados rusos, constituye una "denuncia" formal del pacto.