NTN24
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Putin

Putin anuncia la prueba de un dron submarino con capacidad nuclear pese a advertencia de Trump

octubre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Vladimir Putin - Foto: EFE
Vladimir Putin - Foto: EFE
Diseñado como un dron submarino de disuasión nuclear, Poseidón sería capaz de desplazarse a más de un kilómetro de profundidad, a una velocidad de entre 60 y 70 nudos.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El presidente ruso, Vladímir Putin, desafió este miércoles las advertencias de Donald Trump al anunciar la prueba de un dron submarino con capacidad nuclear, pocos días después de haber comunicado el ensayo de un misil que fue criticado por el presidente estadounidense.

El domingo el mandatario ruso se había congratulado por la prueba final exitosa del misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik, de "alcance ilimitado" y capaz, según él, de eludir prácticamente todos los sistemas de interceptación.

"Ayer se realizó otra prueba de otro sistema prometedor: el dispositivo submarino no tripulado 'Poseidón', también equipado con una unidad de energía nuclear", indicó Putin. "No hay forma de interceptar" el dron y "ningún otro aparato en el mundo es igual a este por su velocidad y la profundidad a la que opera", afirmó el jefe del Kremlin.

La prueba fue considerad por Trump como inapropiada “por parte de Putin”. Debería poner fin a la guerra en Ucrania (…). Esa guerra que debía durar una semana pronto entrará en su cuarto año. Eso es lo que debería hacer, en lugar de probar misiles", añadió.

Diseñado como un dron submarino de disuasión nuclear, Poseidón sería capaz de desplazarse a más de un kilómetro de profundidad, a una velocidad de entre 60 y 70 nudos, permaneciendo invisible para los sistemas de detección, según una fuente del complejo militar-industrial ruso citada anteriormente por la agencia oficial de noticias TASS.

o

Está previsto que, a largo plazo, equipe al "Belgorod", submarino nuclear puesto en servicio en julio de 2022 y que cuenta con las instalaciones necesarias para lanzar el Poseidón.

Putin había revelado en 2018 el desarrollo por parte del ejército ruso de armas ultramodernas, entre ellas los misiles Burevestnik y los drones Poseidón, destinadas, según Moscú, a hacer frente a las amenazas de Estados Unidos.

El lunes, el presidente ruso firmó una ley que pone fin a un acuerdo de facto ya obsoleto entre Rusia y Estados Unidos sobre el reprocesamiento de plutonio, cuyo objetivo era impedir que ambas partes fabricaran más armas nucleares.

El acuerdo sobre la gestión y el tratamiento del plutonio (PMDA, por sus siglas en inglés), firmado en 2000 y modificado en 2010, comprometía a ambos países a reprocesar sus reservas de plutonio procedentes de la Guerra Fría para convertirlo en combustible que pudiera utilizarse en la energía nuclear destinada a la producción de electricidad.

Cada parte se comprometía a reciclar 34 toneladas de plutonio. Una cantidad que, según estimaron los responsables estadounidenses, eliminaría el material necesario para producir unas 17.000 armas nucleares.

Sin embargo, en 2016 Putin ordenó por decreto la suspensión de la participación de Rusia, en un contexto de deterioro de las relaciones con Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama (2009-2017).

La ley firmada este lunes por el líder ruso, aprobada en octubre por los diputados rusos, constituye una "denuncia" formal del pacto.

Temas relacionados:

Putin

Rusia

Estados Unidos

Donald Trump

Drones

Submarino

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Venezuela tiene una crisis muy grande en materia de suministro de gas”: ex viceministro de Energía y Petróleo de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué significa para el presidente Javier Milei el resultado de las elecciones legislativas de Argentina?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Más de Actualidad

Ver más
Narcolancha atacada por Estados Unidos
Narcotráfico

Narcolancha atacada por Estados Unidos se encontraba en aguas internacionales frente a Colombia, según medios

Donald Trump - EFE
Israel - Hamás

Trump lanzó dura advertencia a Hamás si continúan las matanzas en Gaza: "no tendremos más remedio que entrar y matarlos"

Rory Branker
Presos políticos en Venezuela

Aumenta el drama del periodista venezolano secuestrado por el régimen: el hermano que le llevaba la comida sufrió un infarto fulminante

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Narcolancha atacada por Estados Unidos
Narcotráfico

Narcolancha atacada por Estados Unidos se encontraba en aguas internacionales frente a Colombia, según medios

Donald Trump - EFE
Israel - Hamás

Trump lanzó dura advertencia a Hamás si continúan las matanzas en Gaza: "no tendremos más remedio que entrar y matarlos"

Jugador de la NFL Keontez Lewis | Foto: AFP
NFL

El impactante golpe en la cabeza que sufrió un jugador de la NFL por el que fue hospitalizado y que conmociona al mundo del deporte

Laura Olascuaga | Foto AFP
On the Road

Del pánico escénico al reinado: la historia desconocida de la modelo Laura Olascuaga

Rory Branker
Presos políticos en Venezuela

Aumenta el drama del periodista venezolano secuestrado por el régimen: el hermano que le llevaba la comida sufrió un infarto fulminante

Lamine Yamal | Foto: EFE
Lamine Yamal

Lamine Yamal calienta el clásico español con picante frase en la que acusó al Real Madrid de “robar”

Gustavo Petro y Nicolás Maduro (AFP)
Gustavo Petro

Petro se desmarca de Maduro mientras Trump activa a la CIA en Venezuela, pero advierte sobre riesgos para Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda